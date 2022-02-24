Держспецзв'язку просить операторів не відключати абонентів, навіть якщо на їхніх рахунках немає грошей

Відомство рекомендує мобільним операторам не відключати від зв'язку та доступу до інтернету тих абонентів, які не мають коштів на рахунку або заборгованості.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв'язку рекомендувала мобільним операторам не відключати від зв'язку та доступу до інтернету тих абонентів, які не мають коштів на рахунку або заборгованості. Про це відомство повідомляє у своєму телеграм-каналі.

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"Зв'язок надзвичайно важливий у тих умовах, у яких Україна перебуває зараз. Наразі оператори фіксують велике навантаження на мережі, тому можливі перебої зі зв'язком", — ідеться в повідомленні.

Держспецзв'язку просить абонентів здійснювати телефонні дзвінки й обмін повідомленнями у разі потреби. Якщо не можете додзвонитися — обмін SMS-повідомленнями, рекомендує відомство.

Раніше ми повідомляли про те, що мобільні оператори, а також деякі інтернет-провайдери, підготувалися до можливого шатдауну та готові надавати мобільний та інтернет-зв'язок своїм абонентам.

У разі повного або часткового відключення зв'язку громадяни також можуть вжити заходів, дотримуючись цих рекомендацій.

Також Фокус публікував рекомендації Держспецзв'язку щодо того, як протистояти хакерським атакам самостійно.