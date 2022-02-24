Госспецсвязи просит операторов не отключать абонентов, даже если на их счетах нет денег

Ведомство рекомендует мобильным операторам не отключать от связи и доступа к Интернету тех абонентов, у которых недостаточно средств на счете или задолженность

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи рекомендовала мобильным операторам не отключать от связи и доступа к Интернету тех абонентов, у которых недостаточно средств на счете или задолженность. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

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"Связь чрезвычайно важна в тех условиях, в которых Украина находится сейчас. В настоящее время операторы фиксируют большую нагрузку на сети, поэтому возможны перебои со связью", — говорится в сообщении.

Госспецсвязи просит абонентов совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в случае необходимости. Если не можете дозвониться – совершайте обмен SMS-сообщениями, рекомендует ведомство.

Ранее мы сообщали о том, что мобильные операторы, а также некоторые интернет-провайдеры, подготовились к возможному шатдауну и готовы предоставлять мобильную и интернет-связь своим абонентам.

В случае полного или частичного отключения связи граждане также могут приять меры, следуя этим рекомендациям.

Также Фокус публиковал рекомендации Госспецсвязи касательно того, как противостоять хакерским атакам самостоятельно.