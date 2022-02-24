Шатдаун: как операторы и провайдеры обеспечат связь в случае полного отключения

Альтернативные источники питания, киберзащита и круглосуточная охрана оборудования: в Киевстар, lifecell, Vodafone, Укртелеком, Ланет рассказали, как будут защищать инфраструктуру.

Сценарии вызовов, с которыми могут столкнуться мобильные операторы и интернет-провайдеры, будут зависеть от многих внешних факторов, таких как стабильность подачи энергии, целостность кабельной инфраструктуры и наземных сооружений, возможность физического доступа ремонтных групп к объектам сети и т.д. Фокус опросил нескольких операторов связи, что они намерены предпринять в случае полного или частичного шатдауна.

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Киевстар

"Сеть Киевстар имеет гибкую архитектуру, что позволяет при необходимости менять маршруты трафика через узловое оборудование, расположенное в разных городах Украины. Это позволяет оператору сохранить функции сети и возобновлять предоставление услуг, даже если какие-либо из объектов получат повреждения и выйдут из строя", — заявили в компании.

По словам представителя пресс-службы, базовые станции Киевстар снабжены альтернативными источниками питания, компания зарезервировала дополнительные каналы для интернет-соединений, усилила физическую охрану ключевых объектов сети.

[ + – ] Охрана объектов телеком-сети Киевстар обеспечивается в штатном режиме 24/7 Фото: blog.allo.ua

В компании сообщили, что охрана объектов телеком-сети обеспечивается в штатном режиме 24/7 внутренними ресурсами компании и с помощью специализированных подрядных организаций. Также настроен процесс статического и динамического анализа кода на уязвимости безопасности, создан интегрированный процесс разработки – SDL (SecurityDevelopment Lifecycle), настроена и работает система SAST (Static Analysis Security Tool), введен процесс DAST (Dynamic Analysis Security Testing), проводятся Performance Assessment Network (PAN) тесты на проникновение, а также задействованы независимые тестирования приложений.

lifecell

"Любая страна-агрессор силами своих спецслужб может препятствовать работе операторов мобильной связи, но таким образом трудно лишить связи или Интернета большую территорию, потому что мобильные операторы и инфраструктура Интернета приспособлены для противодействия чрезмерным нагрузкам и кибератакам. Мобильные операторы могут балансировать трафик для обеспечения стабильного покрытия", — заявили в компании.

Оператор имеет усиленный защитный контур, сертифицированную по международному стандарту ISO/IEC 27001 систему кибербезопасности. К тому же к защите технических офисов как к объектам критической инфраструктуры подключилась Национальная полиция Украины в рамках усиленного режима несения службы, введенного с 14 февраля.

Дата-центры оператора и главные подсистемы сети построены с нужным резервированием частей ядра сети, каналов передачи данных, выходов в веб и т.д. Компания способна достаточное время поддерживать работоспособность оборудования даже в условиях возбуждения энергопитания с помощью дизель-генераторов.

При необходимости оператор может использовать резервное оборудование и резервные каналы передачи данных для обеспечения работы сети. Оборудование lifecell находится в разных регионах Украины, и в случае частично отключения в одних регионах функции могут дублироваться другими регионами.

Укртелеком

В компании работает Security Operation Center, анализирующий события информационной безопасности, внедрены системы безопасности веб-приложений и межсетевые экраны нового поколения, позволяющие проактивно реагировать на угрозы кибератак.

"В некоторых населенных пунктах на востоке Украины (например, Марьянка, Донецкая область, станица Луганская, Луганская область) наши коллеги работают в условиях угрозы обстрелов, обеспечивая при необходимости питание сетевых элементов от генераторов", — сообщили в компании.

[ + – ] Сеть Укртелекома является элементом критической инфраструктуры страны Фото: unsplash.com

В Укртелекоме работает оперативный штаб, обеспечивающий материально-технические ресурсы, отвечающий за работу источников аварийного энергоснабжения, запасов горючего, работу аварийно-восстановительных команд филиалов, их оснащение, обеспечение автотранспортом для выполнения заданий и готовность систем резервирования каналов связи, волоконно-оптических линий в условиях наступления чрезвычайного или особого периода.

"Сеть Укртелекома является элементом критической инфраструктуры страны, и мы имеем соответствующий план действий по удержанию работоспособности в чрезвычайных условиях, в том числе привлекая для защиты ее элементов полицию и военных. Следовательно, связь будет сохраняться до тех пор, пока физически будут существовать ключевые элементы инфраструктуры и у сотрудников будет возможность работать", — подчеркнули в компании.

Vodafone

В Vodafone на запрос Фокуса ответили, что компания располагает резервным оборудованием и резервными каналами передачи данных в Украине и за ее пределами. "В случае нарушения функционирования одних – другие могут поддерживать связь на должном уровне", — подчеркнули в пресс-службе.

Компания дополнительно организовала вооруженную охрану стратегически важных объектов, в том числе с привлечением Полиции Охраны.

В компании подготовили план дополнительных мер по обнаружению и предотвращению киберугроз для сетей — усилили внешний и внутренний периметр, провели ряд профессиональных мероприятий по выявлению уязвимостей и рисков информационных систем, провели PEN-тесты, приобрели дополнительное оборудование для реализации мер по киберзащите.

"Опираясь на опыт работы в 2014-2015 годах, нашим специалистам с помощью удаленного управления сетью и при наличии резервных каналов связи удавалось наладить связь в течение нескольких часов", — заявил представитель компании.

[ + – ] У Vodafone есть опыт быстрого восстановления связи в случае частичного шатдауна Фото: pexels.com

Ланет

"Российские спецслужбы не могут просто отключить Интернет "удаленно" — с помощью "хакеров" или определенных программ. Отключить его можно только путем физического разрушения инфраструктуры, как телекоммуникационной, так и инфраструктуры электропитания, с помощью диверсионных операций или прямых артиллерийских обстрелов, или бомбардировки. В этом случае масштабы отключений напрямую зависят от объемов повреждений", — прокомментировал Фокусу замдиректора Сети Ланет Дмитрий Ганзенко.

Ганзенко рассказал, что у компании есть генератор электропитания, но он поможет только в случае временных и незначительных отключений электроэнергии.

До словам Ганзенко, перебои в работе сети провайдера домашнего Интернета могут возникнуть по трем причинам: физическое повреждение сетей; перебои электропитания; перебои со связью с магистральной провайдером.

"Физические повреждения будем ремонтировать в обычном режиме, при отсутствии опасности для персонала. На остальные две причины мы повлиять, к сожалению, не можем", — заявил замдиректора.

Ранее мы публиковали советы экспертов касательно того, что нужно предпринять пользователям в случае частичного или полного отключения мобильной и/или интернет-связи.