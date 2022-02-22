Шатдаун — не помеха. Эксперты рассказали, что делать, если в стране отключат Интернет

При помощи смартфонов и специального ПО можно общаться и обменивать данными даже без мобильной или интернет-связи, однако подготовиться нужно заранее.

В случае отключения Интернета пользователи смогут общаться с друг другом, если заранее подготовят свои гаджеты к такой ситуации. Эксперты бельгийской IT-компании GlobalSign предоставили инструкцию на сайте "Хабр". Украинские эксперты в сферах телеком и кибербезопасности считают, что в нашей стране полный шатдаун, как было в Казахстане в января 2022-го, маловероятен, потому что точек обмена международным трафиком в Украине довольно много и они, в отличие от Казахстана, где Интернет заходит и выходит через одну подконтрольную точку, — диверсифицированы. Однако пользователям не помешает узнать о мерах предосторожности.

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Первое, что необходимо помнить пользователям, — шатдаун бывает двух видов. Частичный шатдаун подразумевает отключение некоторых сервисов, таких как VPN, протокол HTTPS, социальные сети, мессенджеры. А полный шатдаун подразумевает отключение Интернета и мобильной связи. Эксперты из GlobalSign говорят, что некоторые меры для обхода шатдауна невозможно реализовать при полностью отключенном Интернете, поэтому следует заранее предпринять некоторые меры, а именно…

Купить Android-смартфон

Для связи подойдет даже старый или бывший в употреблении смартфон, который можно дешево купить на вторичном рынке, но он обязательно должен работать под управлением операционной системы Android. iPhone окажется бесполезным, ведь iOS не поддерживает прямую WiFi-коммуникацию через пиринговые мессенджеры.

Как предупредили в GlobalSign, при масштабном шатдауне в районе, где он произошел, может начаться хаос и беспорядки, а также резко вырасти спрос на Android-смартфоны, из-за чего последние подорожают. Чтобы не попасть неприятную ситуацию, лучше обзавестись аппаратом заранее.

Установить программное обеспечение

GlobalSign рекомендует скачать на смартфон два типа программ:

Софт для обхода сервисных ограничений при частичном шатдауне.

Пиринговые мессенджеры, которые обеспечат связь при полном отключении.

Для обхода ограничений при частичном шатдауне, например, блокировку определенных сайтов или протокола HTTPS, эксперты советуют использовать Psiphon — это бесплатное приложение, которое сочетает технологии защищенной связи и обфускации, чтобы запутать цифровые "следы" пользователя при анализе провайдерами. Стоит также поставить приложения, позволяющие смотреть фильмы, слушать музыку или читать книги в офлайн-режиме.

[ + – ] Приложение Psiphon

Самым популярным пиринговым мессенджером на данный момент считается Briar, позволяющим обмениваться информацией как по Bluetooth, так и по Wi-Fi. Установщик размещен для скачивания на сайте проекта, а после отключения Интернета его можно передавать со смартфона на смартфон напрямую. Кроме того, программа позволяет запустить точку доступа и раздавать файлы соседям.

[ + – ] Принцип работы приложения Briar Фото: Скриншот

При полном шатдауне скачать необходимые приложения из Интернета не получится, однако их можно сохранить на "флешку" или другие цифровые накопители, чтобы установить и запустить позже.

Децентрализованные сети

В случае отключения Интернета GlobalSign предлагает для связи децентрализованные P2P-мессенджеры, использующие mesh-сеть без центральных серверов и работающие по протоколам WiFi Direct, Bluetooth, Apple Multipeer Connectivity Framework, ANT+, LoRa и др. Как пишет "Хабр", приложения, такие как FireChat, создают сеть, используя Bluetooth и прямые подключения через WiFi. Они обеспечивают обмен сообщениями и фотографиями между устройствами на расстоянии до 60 м.

Все подключенные гаджеты объединяются в общую сеть, масштаб которой увеличивается с ростом их количества. При обмене сообщениями данные передаются по цепочке устройств, благодаря чему достаточно оказаться в радиусе действиях хотя бы одного из них.

Проводные телефоны: старые, но надежные

Как рассказал в комментарии Фокусу телеком-эксперт Роман Химич, еще одним надежным средством связи в отсутствие Интернета является проводная телефонная связь: "Теоретически она довольно устойчива и надежна, поскольку при проектировании и строительстве ее сетей учитывались соответствующие требования".

Роман Химич отметил, что вопрос устойчивости коммуникационных сетей перед угрозами военного времени не интересовал украинское правительство в последние годы. Как доказательство: массовый "вырез" и кража телефонных кабелей, содержащих ценную медь.

"Эпидемия "вырезов" и вандализма бушует с 2015 года при полном и демонстративном безразличии СБУ, МВД, СНБО и прочих органов", — подчеркнул эксперт.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине не будут отключать интернет и мобильную связь в случае вторжения РФ. Как подчеркнул представитель Совета, государственные власти сделают все возможное, чтобы предотвратить полномасштабные боевые действия.

Сообщалось также, что 18 февраля в Донецкой и Луганской областях не работала связь "Киевстар" и Vodafone. Местные жители сообщили о сбое, хотя сами операторы его отрицают.

До этого Фокус разбирался, могут ли в Украине отключить Интернет, как в Казахстане во время массовых протестов.