Шатдаун — не помеха. Эксперты рассказали, что делать, если в стране отключат Интернет
При помощи смартфонов и специального ПО можно общаться и обменивать данными даже без мобильной или интернет-связи, однако подготовиться нужно заранее.
В случае отключения Интернета пользователи смогут общаться с друг другом, если заранее подготовят свои гаджеты к такой ситуации. Эксперты бельгийской IT-компании GlobalSign предоставили инструкцию на сайте "Хабр". Украинские эксперты в сферах телеком и кибербезопасности считают, что в нашей стране полный шатдаун, как было в Казахстане в января 2022-го, маловероятен, потому что точек обмена международным трафиком в Украине довольно много и они, в отличие от Казахстана, где Интернет заходит и выходит через одну подконтрольную точку, — диверсифицированы. Однако пользователям не помешает узнать о мерах предосторожности.
Первое, что необходимо помнить пользователям, — шатдаун бывает двух видов. Частичный шатдаун подразумевает отключение некоторых сервисов, таких как VPN, протокол HTTPS, социальные сети, мессенджеры. А полный шатдаун подразумевает отключение Интернета и мобильной связи. Эксперты из GlobalSign говорят, что некоторые меры для обхода шатдауна невозможно реализовать при полностью отключенном Интернете, поэтому следует заранее предпринять некоторые меры, а именно…
Купить Android-смартфон
Для связи подойдет даже старый или бывший в употреблении смартфон, который можно дешево купить на вторичном рынке, но он обязательно должен работать под управлением операционной системы Android. iPhone окажется бесполезным, ведь iOS не поддерживает прямую WiFi-коммуникацию через пиринговые мессенджеры.
Как предупредили в GlobalSign, при масштабном шатдауне в районе, где он произошел, может начаться хаос и беспорядки, а также резко вырасти спрос на Android-смартфоны, из-за чего последние подорожают. Чтобы не попасть неприятную ситуацию, лучше обзавестись аппаратом заранее.
Установить программное обеспечение
GlobalSign рекомендует скачать на смартфон два типа программ:
- Софт для обхода сервисных ограничений при частичном шатдауне.
- Пиринговые мессенджеры, которые обеспечат связь при полном отключении.
Для обхода ограничений при частичном шатдауне, например, блокировку определенных сайтов или протокола HTTPS, эксперты советуют использовать Psiphon — это бесплатное приложение, которое сочетает технологии защищенной связи и обфускации, чтобы запутать цифровые "следы" пользователя при анализе провайдерами. Стоит также поставить приложения, позволяющие смотреть фильмы, слушать музыку или читать книги в офлайн-режиме.
Самым популярным пиринговым мессенджером на данный момент считается Briar, позволяющим обмениваться информацией как по Bluetooth, так и по Wi-Fi. Установщик размещен для скачивания на сайте проекта, а после отключения Интернета его можно передавать со смартфона на смартфон напрямую. Кроме того, программа позволяет запустить точку доступа и раздавать файлы соседям.
При полном шатдауне скачать необходимые приложения из Интернета не получится, однако их можно сохранить на "флешку" или другие цифровые накопители, чтобы установить и запустить позже.
Децентрализованные сети
В случае отключения Интернета GlobalSign предлагает для связи децентрализованные P2P-мессенджеры, использующие mesh-сеть без центральных серверов и работающие по протоколам WiFi Direct, Bluetooth, Apple Multipeer Connectivity Framework, ANT+, LoRa и др. Как пишет "Хабр", приложения, такие как FireChat, создают сеть, используя Bluetooth и прямые подключения через WiFi. Они обеспечивают обмен сообщениями и фотографиями между устройствами на расстоянии до 60 м.
Все подключенные гаджеты объединяются в общую сеть, масштаб которой увеличивается с ростом их количества. При обмене сообщениями данные передаются по цепочке устройств, благодаря чему достаточно оказаться в радиусе действиях хотя бы одного из них.
Проводные телефоны: старые, но надежные
Как рассказал в комментарии Фокусу телеком-эксперт Роман Химич, еще одним надежным средством связи в отсутствие Интернета является проводная телефонная связь: "Теоретически она довольно устойчива и надежна, поскольку при проектировании и строительстве ее сетей учитывались соответствующие требования".
Роман Химич отметил, что вопрос устойчивости коммуникационных сетей перед угрозами военного времени не интересовал украинское правительство в последние годы. Как доказательство: массовый "вырез" и кража телефонных кабелей, содержащих ценную медь.
"Эпидемия "вырезов" и вандализма бушует с 2015 года при полном и демонстративном безразличии СБУ, МВД, СНБО и прочих органов", — подчеркнул эксперт.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине не будут отключать интернет и мобильную связь в случае вторжения РФ. Как подчеркнул представитель Совета, государственные власти сделают все возможное, чтобы предотвратить полномасштабные боевые действия.
Сообщалось также, что 18 февраля в Донецкой и Луганской областях не работала связь "Киевстар" и Vodafone. Местные жители сообщили о сбое, хотя сами операторы его отрицают.
До этого Фокус разбирался, могут ли в Украине отключить Интернет, как в Казахстане во время массовых протестов.