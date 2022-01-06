В Казахстане отключили Интернет: может ли подобное случиться в Украине

Что предпринять, если государство заблокирует мобильную связь или замедлит Интернет — и почему вы ничего не сможете с этим сделать. Фокус выяснил у экспертов.

На фоне усиления протестов в Казахстане власти начали блокировать популярные мессенджеры, соцсети, мобильную связь, VPN-сервисы, а также доступ в Интернет в нескольких городах. Фокус разбирался, какие методы использует государство, чтобы лишить граждан связи, и могут ли люди, находясь в таких условиях, продолжать обмениваться информацией и получать ее извне.

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В Казахстане отключили Интернет: какие соцсети не работают

Как сообщало ИА "Интерфакс-Казахстан" (на данный момент к сайту СМИ нет доступа), 5 января 2022 года в городах Алматы и Нур-Султане не работали Интернет и мобильная связь. Агентство отмечало, что на невозможность связаться с родственниками и друзьями жаловались казахстанцы, находящиеся за границей. Однако телеграм-канал сервиса GlobalCheck, занимающегося исследованием блокировок Интернета в Казахстане и в странах СНГ, сообщил, что с 5 января Сеть не работала по всей стране, а не только в двух выше названных городах. Издание CNews уточнило, какие именно сервисы "лежали": WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

"Власти начали блокировать веб-версию Telegram и пытаться блокировать сам мессенджер во всей стране. Ранее блокировка затрагивала только Алматы. Началась борьба с VPN также во всей стране. В частности, блокируется протокол OpenVPN", — говорилось в сообщении GlobalCheck.

[ + – ] Сообщения о блокировках в Казахстане от сервиса GlobalCheck

То же касалось и мобильной связи.

"Такую картину видит каждый, кто делает поиск сети в Алматы. Радио-интерфейсы операторов не принимают подключения клиентов", — отметили в GlobalCheck.

[ + – ] Сообщение о недоступности сотовых сетей в Казахстане

Итоги блокировок Интернета в Казахстане 5 января, согласно данным GlobalCheck

практически полное отключение Интернета продлилось более 5 часов — с 11:15 до 16:45 UTC,

Интернет работал у некоторых небольших операторов, до которых по каким-либо причинам не дозвонились спецслужбы,

сейчас Казахтелеком включил Интернет в некоторых регионах, однако в части регионов по-прежнему не работает ни проводной, ни мобильный Интернет.

в Алматы по-прежнему отключен весь мобильный Интернет,

несмотря на блокировки, сотовые сети иногда позволяют подключаться роуминговым SIM-картам. Операторы не ограничивают на них Интернет, в том числе не применяются блокировки властей, потому что трафик туннелируется до домашней сети,

"Теле2", в отличие от других операторов, иногда принимает подключение к сети и дает доступ в Интернет даже в Алматы.

[ + – ] Итоги блокировок Интернета и мобильной связи в Казахстане по состоянию на 5 января

Как государство может блокировать доступ в Интернет

В комментарии Фокусу эксперт по кибербезопасности Константин Корсун отметил, что тотальная блокировка Интернета возможна при нескольких условиях:

монополизация возможностей обмена международным трафиком;

преувеличенная роль государства (как в РФ, Беларуси),

монопольный контроль государства за интернет-отраслью.

В Казахстане такими монополистами являются "Казахтелеком" и "Транстелеком", предоставляющие услуги широкополосного интернет-доступа, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи. Ограничить доступ в Интернет компании могли при помощи технологии Deep Packet Inspection (система глубокого мониторинга анализа трафика, DPI) и специального оборудования, полагает специалист.

DPI-система способна распознать трафик, исходящий и входящий через определенный сервис (например, мессенджер), по нескольким "особенностям" — содержимому пакетов передаваемых данных, частоте конкретных символов, длине пакетов, определенным протоколам, а в случае с VPN-сервисами — по DNS и IP-адресам. Таким образом система может не только отличить, условно говоря, трафик Telegram от трафика WhatsApp, но и распознать его в общем потоке всех входящих и выходящих через Интернет данных, а затем уже заблокировать или замедлить работу мессенджеров, онлайн-СМИ, крупных соцсетей, VPN-сервисов.

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"Оборудование стоит очень дорого — миллионы долларов, но тоталитарные режимы не скупятся и активно его закупают, например, в Израиле. Я точно знаю, что эти системы используют в РФ, Беларуси, Казахстане", — комментирует Корсун.

Андрей Баранович, специалист по кибербезопасности, не исключает возможности фильтрации трафика, однако в комментарии Фокусу отмечает, что власти Казахстана могли решиться и на более радикальные меры.

"В стране "лежала" банковская система, не работали кассовые аппараты в магазинах, наверняка не работали и другие технологические системы, помимо банковской, кое-как работали внутренние звонки. Я думаю, что тут речь идет уже не о фильтрации трафика, а, возможно, об отключении оборудования в тех местах, где коммутируются международные интернет-системы", — пояснил Андрей.

Достоверно неизвестно, было ли отключено коммуникационное оборудование, однако специалист говорит, что это вполне возможно, потому что в Казахстане гиперцентрализованный Интернет и всего 160 автономных систем (автономная система — группа сетей под единым управлением. Это может быть крупный банк или местный провайдер, — ред.). Столько же автономных систем и в Эстонии, которая во много раз меньше Казахстана. Для сравнения — в Украине таких систем тысячи, а значит, и в разы больше каналов связи.

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Чем чревата блокировка Интернета в стране и возможно ли ее обойти

Блокировка Интернета в Казахстане способна вызвать новую волну протестов, уверен Баранович. Люди практически лишены не просто средств коммуникации, но и работы.

Оставшись одновременно и без возможности заработка, и без доступа к соцсетям, куда можно было бы выплеснуть негодование, люди могут выйти на улицы — чтобы присоединиться к протестам.

Более того, блокируя революционерам доступ к каналам связи, власти блокируют его и для своих сторонников тоже, отмечает Корсун.

"Возможно, в Казахстане силовики пользуются спецсистемами, каналами правительственной связи, а "в поле" их действия координируются посредством радиостанций с широким радиусом действия. Также координация может осуществляться благодаря проводной телефонии", — рассуждает Константин.

Обмениваться информацией при помощи таких каналов связи как радио и проводная телефония, могут и революционеры. Баранович говорит, что существуют и мессенджеры, работающие без Интернета: к примеру FireChat, организовывающий сеть из неподключенных устройств.

Альтернативой мог бы стать и спутниковый Интернет, но вряд ли в таких странах, как Казахстан, Беларусь, РФ пользователям разрешили бы к нему подключиться, да и оборудование с услугой стоят пока что очень дорого и доступны не повсеместно.

По словам Корсуна, самодельный VPN-сервис революционерам и оппозиции ничем не поможет, потому что спецслужбам ничего не стоит определить, на какой IP-адрес поступает и выходит трафик и заблокировать его.

Децентрализованная сеть Peer-to-Peer — тоже не панацея, потому что для ее работы необходим стабильный доступ к Интернету, а в Казахстане с этим большие проблемы.

"Когда включат Интернет в Казахстане — неизвестно, но без него там долго не выдержат. Властям все равно придется его включить, возможно, с жесткой фильтрацией", — заключает Андрей Баранович.

На момент подготовки статьи сервис GlobalCheck сообщил, что "Казахтелеком" включил проводной Интернет во всех регионах, кроме Алматы.

[ + – ] Столкновения между революционерами и силовиками в Казахстане Фото: ria.ru

Возможны ли блокировки Интернета и сотовой связи в Украине?

К счастью, у нас в стране диверсифицированы точки обмена международным трафиком — и их сотни, в отличие от Казахстана и Беларуси, где Интернет заходит и выходит практически через одну точку, которая полностью контролируется государством.

"Если в стране не развиты демократические институты, нет общественного контроля над тем, что делают власти, если, как в Казахстане, существует договоренность "вы нам дешевый газ, а мы будем закрывать глаза на коррупцию", то государство потихоньку монополизирует целые отрасли, в том числе и Интернет. И в итоге граждане страны сталкиваются с такими последствиями", — говорит Константин Корсун.

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В Украине предлагали разработать так называемые "белые" и "черные" списки сайтов. создав рабочую группу при СНБО с участием крупных провайдеров и представителей ИнАУ, о чем Фокус подробно писал в материале "Тотальная цензура. Зачем Украине реестр запрещенных сайтов и чем он опасен". Однако эта задумка пока что не реализована. Как полагает Корсун, причиной этому — оппозиционные силы, контроль со стороны общественных организаций, влияние на пользователей лидеров мнений.

Украинцы более ревностно относятся к защите своих прав и свобод, чем граждане соседних государств, считает эксперт, и это важная причина невозможности блокировок сайтов "по спискам" в Украине (хотя, по решению суда в единичных случаях — осуществима).

Что касается сотовой связи, то ее в нашей стране контролируют спецслужбы.

Константин Корсун напоминает, что, согласно Закону Украины "О телекоммуникациях", абсолютно все операторы располагают так называемыми "черными ящиками" — оборудованием, предоставляющим СБУ удаленный доступ ко всему мобильному трафику. Более того, сотрудники спецслужб, начиная с середины января 2021 года, получили автономный доступ к мобильным сетям без участия операторов, о чем заявлял заместитель главы комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко. Чиновник не уточнил, какие именно данные отслеживает СБУ и прослушиваются ли абоненты, но сказал, что запись разговора "может сохраняться по решению суда по конкретному номеру.

"Тогда оператор помещает трафик определенного номера "в коробочку". А весь трафик не имеет смысла писать", — пояснил Федиенко.

Не исключена и возможность перехвата мобильного трафика при помощи оборудования, подающего более сильный сигнал, чем окружающие его вышки сотовой связи. Телефон пользователя, вызывая какого-либо абонента, или отправляя сообщение, автоматически подключится к той вышке, чей сигнал мощнее, и силовики получат рычаг контроля, говорит Корсун. Подобным образом, при помощи спецоборудования, сигналы сотовой связи можно будет просто глушить.