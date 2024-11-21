Пассажир круизного лайнера обнаружил "секретное место" на борту корабля (видео)

Турист по имени Джоэл объяснил, что заметил балкон снаружи судна и задался целью найти путь к нему.

Неожиданное открытие пассажира круизного лайнера MSC Musica привлекло внимание миллионов пользователей сети. Джоэл, швейцарский турист, исследуя судно, нашел скрытый балкон, о котором большинство гостей даже не догадывались. Об этом он рассказал в одном из своих видео в TikTok.

"Я нашел общественный балкон, который не указан на плане палубы", — рассказал он.

На видео, которое Джоэл разместил в TikTok, видно, как он открывает неприметную дверь в одном из коридоров корабля, за которой оказался балкон с захватывающим видом на переднюю часть судна. Кроме того, там находилась небольшая гидромассажная ванна, что вызвало бурную реакцию зрителей.

С момента публикации 2 ноября ролик стал вирусным, набрав более 2,1 миллиона просмотров.

"POV: Вы нашли секретное место на круизном лайнере. Наконец-то я нашел его", — написал Джоэл в описании к видео.

Джоэл объяснил, что заметил балкон снаружи судна и задался целью найти путь к нему. Его находка стала примером уникальных возможностей, которые могут открыться для любопытных пассажиров круизных лайнеров. Видеоролик вызвал оживленную дискуссию в TikTok.

"Мы можем поговорить об этой маленькой джакузи?", "Я нашел такое же место на Ruby Princess", "В прошлом круизе моя комната выходила на эту палубу! Мы часто там гуляли", — писали люди.

Некоторые комментаторы предположили, что гидромассажная ванна, показанная в видео, предназначена только для членов экипажа. Однако это не остановило зрителей от фантазий и планов на их собственные круизы.

Ранее Фокус сообщал, что стюардесса назвала три вещи, которые никогда не стала бы делать в самолете. Бортпроводница Mrs Miva выделила три основные вещи, которые нельзя делать во время полета. По ее словам, даже самые опытные путешественники иногда совершают ошибки.

Также стало известно, что круизный лайнер оказался в эпицентре 9-метровой волны. В условиях непогоды корабль временно потерял управление, отклонился от курса и был вынужден остановиться. На борту находились 943 пассажира и 503 члена экипажа.