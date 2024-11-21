Пасажир круїзного лайнера помітив "секретне місце" на борту корабля (відео)

Турист на ім'я Джоел пояснив, що помітив балкон зовні судна і поставив собі за мету знайти шлях до нього.

Несподіване відкриття пасажира круїзного лайнера MSC Musica привернуло увагу мільйонів користувачів мережі. Джоел, швейцарський турист, досліджуючи судно, знайшов прихований балкон, про який більшість гостей навіть не здогадувалися. Про це він розповів в одному зі своїх відео в TikTok.

"Я знайшов громадський балкон, який не вказано на плані палуби", — розповів він.

На відео, яке Джоел розмістив у TikTok, видно, як він відчиняє непримітні двері в одному з коридорів корабля, за якими опинився балкон із захопливим видом на передню частину судна. Крім того, там знаходилася невелика гідромасажна ванна, що викликало бурхливу реакцію глядачів.

З моменту публікації 2 листопада ролик став вірусним, набравши понад 2,1 мільйона переглядів.

"POV: Ви знайшли секретне місце на круїзному лайнері. Нарешті я знайшов його", — написав Джоел в описі до відео.

Джоел пояснив, що помітив балкон зовні судна і поставив собі за мету знайти шлях до нього. Його знахідка стала прикладом унікальних можливостей, які можуть відкритися для цікавих пасажирів круїзних лайнерів. Відеоролик викликав жваву дискусію в TikTok.

"Ми можемо поговорити про цю маленьку джакузі?", "Я знайшов таке ж місце на Ruby Princess", "У минулому круїзі моя кімната виходила на цю палубу! Ми часто там гуляли", — писали люди.

Деякі коментатори припустили, що гідромасажна ванна, показана у відео, призначена тільки для членів екіпажу. Однак це не зупинило глядачів від фантазій і планів на їхні власні круїзи.

Раніше Фокус повідомляв, що стюардеса назвала три речі, які ніколи не стала б робити в літаку. Бортпровідниця Mrs Miva виділила три основні речі, які не можна робити під час польоту. За її словами, навіть найдосвідченіші мандрівники іноді роблять помилки.

Також стало відомо, що круїзний лайнер опинився в епіцентрі 9-метрової хвилі. В умовах негоди корабель тимчасово втратив керування, відхилився від курсу і був змушений зупинитися. На борту перебували 943 пасажири й 503 члени екіпажу.