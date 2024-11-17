Небезпечні звички: стюардеса назвала три речі, які ніколи не стала б робити в літаку

Бортпровідниця Mrs Miva виділила три основні речі, які не можна робити в літаку. За її словами, навіть найдосвідченіші мандрівники іноді роблять помилки.

Досвідчена німецька стюардеса з ніком Mrs Miva, яка працює в авіакомпанії TUI, поділилася в TikTok порадами щодо того, чого слід уникати під час польоту, щоб не наражати на ризик себе та оточуючих.

За її словами, навіть найдосвідченіші мандрівники іноді роблять помилки, здатні негативно позначитися на їхньому здоров'ї та безпеці. Бортпровідниця виділила три основні речі, які не можна робити в літаку.

Використовувати аерозольні дезодоранти та лаки для волосся

Mrs Miva попереджає, що розпилення аерозолів у туалетній кімнаті літака може активувати датчики диму, що викличе тривогу і може вимагати втручання екіпажу. Це створює незручності для всіх пасажирів і може призвести до штрафу або інших неприємних наслідків.

Притулятися головою до вікна

Багато пасажирів воліють притиснутися до вікна, щоб зручно поспати, але стюардеса радить цього уникати. Вікна літака рідко дезінфікують, і на них можуть залишатися мікроби від попередніх пасажирів, що особливо актуально на довгих рейсах.

Ходити босоніж або в шкарпетках у туалет

Деякі пасажири знімають взуття під час тривалих перельотів, але Mrs. Miva попереджає, що на підлозі туалету може перебувати не тільки вода, а й інші рідини. Це робить такі прогулянки вкрай негігієнічними.

Досвідчена німецька стюардеса з ніком Mrs Miva поділилася важливими порадами Фото: TikTok

Бортпровідниця порадила також пити більше води, адже сухе повітря в літаку може спричинити зневоднення, тому стюардеси рекомендують пити воду регулярно, особливо на тривалих рейсах. Mrs Miva сказала уникати тісного одягу. Довге нерухоме сидіння погіршує циркуляцію крові та може збільшити ризик тромбозу. Одяг, що не сковує рухів, допомагає знизити цей ризик.

За її словами, дотримуючись цих рекомендацій, можна уникнути непотрібних незручностей і зберегти здоров'я під час польотів.

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