Опасные привычки: стюардесса назвала три вещи, которые никогда не стала бы делать в самолете

Бортпроводница Mrs Miva выделила три основные вещи, которые нельзя делать в самолете. По ее словам, даже самые опытные путешественники иногда совершают ошибки.

Опытная немецкая стюардесса с ником Mrs Miva, работающая в авиакомпании TUI, поделилась в TikTok советами о том, чего следует избегать во время полета, чтобы не подвергать риску себя и окружающих.

По ее словам, даже самые опытные путешественники иногда совершают ошибки, способные негативно сказаться на их здоровье и безопасности. Бортпроводница выделила три основные вещи, которые нельзя делать в самолете.

Использовать аэрозольные дезодоранты и лаки для волос

Mrs Miva предупреждает, что распыление аэрозолей в туалетной комнате самолета может активировать датчики дыма, что вызовет тревогу и может потребовать вмешательства экипажа. Это создает неудобства для всех пассажиров и может привести к штрафу или другим неприятным последствиям.

Прислоняться головой к окну

Многие пассажиры предпочитают прижаться к окну, чтобы удобно поспать, но стюардесса советует этого избегать. Окна самолета редко дезинфицируются, и на них могут оставаться микробы от предыдущих пассажиров, что особенно актуально на длинных рейсах.

Ходить босиком или в носках в туалет

Некоторые пассажиры снимают обувь на длительных перелетах, но Mrs Miva предупреждает, что на полу туалета может находиться не только вода, но и другие жидкости. Это делает такие прогулки крайне негигиеничными.

Опытная немецкая стюардесса с ником Mrs Miva поделилась важными советами Фото: TikTok

Бортпроводница посоветовала также пить больше воды, ведь сухой воздух в самолете может вызвать обезвоживание, поэтому стюардессы рекомендуют пить воду регулярно, особенно на длительных рейсах. Mrs Miva сказала избегать тесной одежды. Долгое неподвижное сидение ухудшает циркуляцию крови и может увеличить риск тромбоза. Одежда, не стесняющая движений, помогает снизить этот риск.

По ее словам, следуя этим рекомендациям, можно избежать ненужных неудобств и сохранить здоровье во время полетов.

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