Круизный лайнер оказался в эпицентре 9-метровой волны: есть пострадавшие (фото)

В условиях непогоды корабль временно потерял управление, отклонился от курса и был вынужден остановиться. На борту находились 943 пассажира и 503 члена экипажа.

Related video

Круизное судно Spirit of Discovery возвращалось в Великобританию в ноябре 2023 года, когда на него обрушилась чудовищная 30-футовая волна (более 9 метров). Один из пассажиров был объявлен мертвым после того, как его срочно доставили в больницу, более 100 человек получили травмы. Об этой истории вспоминает Daily Star.

4 ноября 2023 года на круизное судно, следовавшее в Великобританию через Бискайский залив, обрушилась гигантская волна высотой 30 футов (более 9 метров).

Лайнер Spirit of Discovery оказался в эпицентре сильного шторма во время возвращения в Портсмут. В штормовых условиях судно временно потеряло двигательную установку, отклонилось от курса и было вынуждено остановиться. В отчете Отделения по расследованию морских инцидентов (MAIB) уточняется, что восемь пострадавших были доставлены в больницу после прибытия в порт, и один из них, к сожалению, скончался от травм.

Судно столкнулось со штормом силой 11 баллов Фото: Cornwall Live

Изначально лайнер должен был посетить Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, однако из-за ухудшения погодных условий курс был изменен на Ла-Коруну (Испания). Но и этот порт оказался закрыт. Судно столкнулось со штормом силой 11 баллов. На борту находились 943 пассажира и 503 члена экипажа.

"Проблемы с двигателем и шторм продолжались до следующего утра, пока Spirit of Discovery не возобновил движение," — говорится в промежуточном отчете MAIB.

Потрясенные пассажиры

Пассажиры описывали момент, когда им пришлось "держаться за жизнь", а команда предупреждала оставаться на местах или ложиться на пол. На фотографиях с корабля видно, как книги, столы и другая мебель разбросаны по полу из-за сильной качки.

"Моряков и пассажиров буквально отбросило из-за аварийной остановки," — сообщают очевидцы.

На фотографиях с корабля видно, как книги, столы и другая мебель разбросаны по полу из-за сильной качки Фото: Cornwall Live

Представители Saga Cruises выразили соболезнования семье погибшего и сообщили, что всем пассажирам предложено полное возмещение расходов.

"Мы глубоко сожалеем о произошедшем и поддерживаем родственников погибшего. Компания продолжает сотрудничать с MAIB в рамках расследования инцидента," — говорится в заявлении Saga Cruises.

Ранее Фокус сообщал, что пилот поссорился в полете с коллегой и запер ее в туалете. Крики о помощи услышали другие члены экипажа и даже пассажиры, что вызвало беспокойство на борту. По завершении рейса капитана отстранили от полетов.

Также стало известно, что моряк 76 дней выживал на надувной лодке посреди океана. Стив Каллахан спроектировал и построил лодку "Наполеон Соло", которая потерпела крушение. Мужчине удалось спастись на надувном плоту, однако он оказался на расстоянии 1287 км от берега.