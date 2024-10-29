Круїзний лайнер опинився в епіцентрі 9-метрової хвилі: є постраждалі (фото)

В умовах негоди корабель тимчасово втратив керування, відхилився від курсу і був змушений зупинитися. На борту перебували 943 пасажири й 503 члени екіпажу.

Related video

Круїзне судно Spirit of Discovery поверталося до Великої Британії в листопаді 2023 року, коли на нього обрушилася жахлива 30-футова хвиля (понад 9 метрів). Одного з пасажирів оголосили мертвим після того, як його терміново доправили в лікарню, понад 100 осіб дістали травми. Про цю історію згадує Daily Star.

4 листопада 2023 року на круїзне судно, що прямувало до Великої Британії через Біскайську затоку, накрила гігантська хвиля заввишки 30 футів (понад 9 метрів).

Лайнер Spirit of Discovery опинився в епіцентрі сильного шторму під час повернення в Портсмут. У штормових умовах судно тимчасово втратило рухову установку, відхилилося від курсу і було змушене зупинитися. У звіті Відділення з розслідування морських інцидентів (MAIB) уточнюється, що вісім постраждалих доправили в лікарню після прибуття в порт, і один із них, на жаль, помер від травм.

Судно зіткнулося зі штормом силою 11 балів Фото: Cornwall Live

Спочатку лайнер мав відвідати Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, проте через погіршення погодних умов курс було змінено на Ла-Коруну (Іспанія). Але і цей порт виявився закритим. Судно зіткнулося зі штормом силою 11 балів. На борту перебували 943 пасажири і 503 члени екіпажу.

"Проблеми з двигуном і шторм тривали до наступного ранку, поки Spirit of Discovery не відновив рух", — йдеться в проміжному звіті MAIB.

Вражені пасажири

Пасажири описували момент, коли їм довелося "триматися за життя", а команда попереджала залишатися на місцях або лягати на підлогу. На фотографіях з корабля видно, як книги, столи та інші меблі розкидані по підлозі через сильну хитавицю.

"Моряків і пасажирів буквально відкинуло через аварійну зупинку", — повідомляють очевидці.

На фотографіях з корабля видно, як книги, столи та інші меблі розкидані по підлозі через сильну хитавицю Фото: Cornwall Live

Представники Saga Cruises висловили співчуття родині загиблого і повідомили, що всім пасажирам запропоновано повне відшкодування витрат.

"Ми глибоко шкодуємо про подію і підтримуємо родичів загиблого. Компанія продовжує співпрацювати з MAIB у рамках розслідування інциденту," — йдеться в заяві Saga Cruises.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот посварився в польоті з колегою і замкнув її в туалеті. Крики про допомогу почули інші члени екіпажу і навіть пасажири, що викликало занепокоєння на борту. Після завершення рейсу капітана відсторонили від польотів.

Також стало відомо, що моряк 76 днів виживав на надувному човні посеред океану. Стів Каллахан спроєктував і побудував човен "Наполеон Соло", який зазнав аварії. Чоловікові вдалося врятуватися на надувному плоту, проте він опинився на відстані 1287 км від берега.