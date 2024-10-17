Почули крики: пілот посварився в польоті з колегою і замкнув її в туалеті

Крики про допомогу почули інші члени екіпажу і навіть пасажири, що викликало занепокоєння на борту. По завершенні рейсу капітана відсторонили від польотів.

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В авіакомпанії SriLankan Airlines розгорівся великий скандал. Під час рейсу капітан повітряного судна замкнув свою колегу в туалеті, що не тільки порушило всі посадові інструкції, а й поставило під сумнів безпеку польоту. Про це повідомляє Daily Mirror.

Розслідуванням інциденту зайнялася авіаційна влада Шрі-Ланки.

Інцидент стався ще 21 вересня, але про нього стало відомо у ЗМІ лише цього тижня. Йдеться про рейс UL 607 із Сіднея до Коломбо. Під час польоту капітан літака посварився зі своїм колегою, другим пілотом. Суперечка розгорілася через те, хто першим піде в туалет. У підсумку, коли жінка зайшла в кабінку, капітан замкнув її всередині.

Крики про допомогу почули інші члени екіпажу і навіть пасажири, що викликало серйозне занепокоєння на борту.

Ілюстративне фото Фото: SriLankan Airlines

Після завершення рейсу капітана відсторонили від польотів, а авіакомпанія почала внутрішнє розслідування. Після того як інцидент набув розголосу, до розслідування долучилася авіаційна влада Шрі-Ланки.

"Авіакомпанія повністю співпрацює з відповідними органами. Капітан літака відсторонений від польотів до закінчення розслідування. Безпека та дотримання всіх нормативних вимог залишаються головними пріоритетами SriLankan Airlines", — йдеться в заяві перевізника.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажири літака пробули в небі 9 годин і повернулися в аеропорт, з якого вилетіли. Джимін Лі, яка перебувала на борту літака, дістала свій смартфон, щоб зняти метушню. За її словами, співробітники авіакомпанії сказали, що у них технічні проблеми.

Також стало відомо, що моряк 76 днів виживав на надувному човні посеред океану. Стів Каллахан спроєктував і побудував човен "Наполеон Соло", який зазнав аварії. Чоловікові вдалося врятуватися на надувному плоту, проте він опинився на відстані 1287 км від берега.