Пасажири літака пробули в небі 9 годин і повернулися в аеропорт, з якого вилетіли

Джимін Лі, яка перебувала на борту літака, дістала свій смартфон, щоб зняти метушню. За її словами, співробітники авіакомпанії сказали, що у них технічні проблеми.

Related video

Пасажири нещодавнього рейсу American Airlines зізналися, що у них з'явився "новий страх" після того, як літак, у якому вони просиділи дев'ять годин, приземлився в тому ж аеропорту, з якого вилетів. Про це пише Unilad.

Інцидент стався 7 вересня. Пасажири рейсу American Airlines із Далласа (США) до Сеула (Південна Корея) провели в повітрі загалом дев'ять годин, щоб повернутися в аеропорт, з якого вилетів літак.

Джимін Лі, яка перебувала на борту літака, дістала свій смартфон, щоб зняти метушню. Пасажирка виклала ролик в Instagram, на якому видно, як жінка насолоджується закускою і прохолодним напоєм, поки транспортний засіб розвертається.

"Новий страх розблоковано: Ваш рейс до Кореї може тривати п'ять годин і повернутися з нульовим поясненням", — пояснила Лі в підписі.

Пасажирка розповіла, що співробітники авіакомпанії сказали, що у них проблеми з туалетами, а пілот запитав, чи немає у кого-небудь із собою "викрутки", щоб виправити ситуацію.

"Дев'ять годин потому ми повернулися в Даллас. Не можу підібрати слів", — додала Лі.

Літак повернувся в аеропорт, з якого вилетів Фото: Instagram

Багато користувачів стали коментувати вірусне відео в Instagram:

"Якщо є хоч найменша ймовірність того, що щось може піти не так або щось зіпсуватися при виконанні польоту над океаном, пілоти будуть більш обережні, ніж зазвичай. Це абсолютно нормально";

"Їм слід було просто приземлитися у SFO або LAX, а не повертатися в Даллас. Це безглуздо, ймовірно, вони не хотіли платити за готелі".

Авіакомпанія повідомила, що рейс було відправлено наступного дня.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажира зобов'язали заплатити понад $5 тисяч за паливо після того, як він затримав рейс. Чоловіка також оштрафували на 6 055 доларів. Загальна вартість його "витівок у повітрі" склала 11 861 доларів, що, ймовірно, у багато разів перевищує вартість квитка.

Також стало відомо, що чоловік витратив 1 млн доларів на відновлення круїзного лайнера. Кріс Віллсон і його дружина Джин Лі витратили 15 років на ремонт судна довжиною 89 метрів. На кораблі 85 кают, басейн і театр.