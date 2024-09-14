Пасажира зобов'язали заплатити понад $5 тисяч за пальне після того, як він затримав рейс

Чоловіка також оштрафували на 6 055 доларів. Загальна вартість його "витівок у повітрі" склала 11 861 долар, що, ймовірно, у багато разів перевищує вартість квитка.

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В Австралії проблемний пасажир авіакомпанії отримав незвичайне покарання. Він має повернути вартість палива, яка становить понад 5 тисяч доларів. Про це пише CNN.

За даними Федеральної поліції Австралії, 32-річний чоловік поводився неадекватно під час польоту, прямуючи з Перта до Сіднея. У результаті літак довелося розвернути, що призвело до того, що пілот був змушений скинути частину палива для посадки.

Тепер пасажира зобов'язали виплатити авіакомпанії 5 806 доларів США як компенсацію. Магістратський суд Перта також оштрафував його на 6 055 доларів, тобто загальна вартість його "витівок у повітрі" склала 11 861 долар, що, ймовірно, у багато разів перевищує вартість квитка.

"Цей інцидент має послужити попередженням про те, що злочинна поведінка на борту літака може дорого обійтися порушнику. Набагато простіше підкоритися вказівкам персоналу авіакомпанії, ніж створювати зайві проблеми, які зрештою можуть вдарити вас по кишені", — ідеться в заяві Шони Девіс, виконувачки обов'язків суперінтенданта AFP.

Ілюстративне фото Фото: CNA

Попри те, що політ стався 25 вересня 2023 року, справа проти недисциплінованого пасажира проходила через австралійську судову систему близько року. Ні сам пасажир, ні авіакомпанія не були названі публічно, так само як і не було вказано, за що саме він заслужив таке суворе покарання.

32-річний чоловік визнав себе винним в одному випадку порушення порядку в літаку та одному випадку недотримання інструкцій з безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажири замкнули дівчинку, яка кричала, в туалеті літака, щоб "перевиховати" її. Бабуся дівчинки дозволила Гоу Тінгінг і ще одній жінці забрати свою онуку, яка голосно кричала і плакала. Вони спробували заспокоїти дівчинку незвичайним і грубим способом.

Також стало відомо, що літак незвичайної форми приземлився в одному з аеропортів. Він призначений для перевезення деталей для транспортних засобів або великогабаритних вантажів.