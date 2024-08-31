Пасажири замкнули дівчинку, яка кричала, в туалеті літака, щоб "перевиховати" її (фото)

Бабуся дівчинки дозволила Гоу Тінтінг і ще одній жінці забрати свою онуку, яка голосно кричала і плакала. Вони спробували заспокоїти дівчинку незвичайним і грубим способом.

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У Китаї дві жінки зазнали критики в інтернеті за те, що замкнули дитину, яка плаче і кричить, у туалеті літака, щоб "перевиховати" її. Про це пише Metro.

Дівчинка почала плакати незабаром після вильоту з Гуйяна в Шанхай у суботу, 24 серпня. Гоу Тінгтінг показала відео, на якому видно, як вона несе дівчинку в туалет. Ролик було опубліковано в китайському аналогу TikTok — Douyin. Жінка стверджує, що дитина голосно плакала під час польоту, і деякі пасажири затикали вуха серветками або пересідали на кілька рядів назад.

Бабуся дівчинки дозволила Гоу та ще одній жінці взяти невгамовне малятко, щоб "перевиховати" його. Вони намагалися переконати її не плакати протягом трьох хвилин, щоб встановити правила і дати відпочити іншим пасажирам.

"Не плач! Закрий рота! Ти не зможеш вийти, навіть якщо видаси хоч один звук", — говорили дитині.

Під час цього бабусі не дозволили увійти в кабінку. Вона просто чекала за дверима.

Жінки замкнули дитину в туалеті та не випускали протягом кількох хвилин Фото: Metro

Ролик став вірусним — щоправда, не з тих причин, на які розраховувала Гоу.

"Діти не можуть контролювати свої емоції у віці одного-двох років. Що поганого в плачі? Хіба ви теж не плакали, коли були маленькими?", "Нам слід подумати про те, як у громадських місцях краще приймати й розміщувати маленьких дітей", — писали люди в коментарях під відео.

У Juneyao Airlines заявили, що в рамках розслідування інциденту співробітники авіакомпанії поговорили з матір'ю дівчинки, яка з розумінням поставилася до двох незнайомих пасажирок.

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