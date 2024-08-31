Пассажиры заперли кричащую девочку в туалете самолета, чтобы "перевоспитать" ее (фото)

Бабушка девочки позволила Гоу Тингтинг и еще одной женщине забрать свою внучку, которая громко кричала и плакала. Они попытались успокоить девочку необычным и грубым способом.

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В Китае две женщины подверглись критике в интернете за то, что заперли плачущего и кричащего ребенка в туалете самолета, чтобы "перевоспитать" его. Об этом пишет Metro.

Девочка начала плакать вскоре после вылета из Гуйяна в Шанхай в субботу, 24 августа. Гоу Тингтинг показала видео, на котором видно, как она несет девочку в туалет. Ролик был опубликован в китайском аналоге TikTok — Douyin. Женщина утверждает, что ребенок громко плакал во время полета, и некоторые пассажиры затыкали уши салфетками или пересаживались на несколько рядов назад.

Бабушка девочки позволила Гоу и еще одной женщине взять неугомонную малышку, чтобы "перевоспитать" ее. Они пытались убедить ее не плакать в течение трех минут, чтобы установить правила и дать отдохнуть другим пассажирам.

"Не плачь! Закрой рот! Ты не сможешь выйти, даже если издашь хоть один звук", — говорили ребенку.

Во время этого бабушке не разрешили войти в кабинку. Она просто ждала за дверью.

Женщины заперли ребенка в туалете и не выпускали в течение нескольких минут Фото: Metro

Ролик стал вирусным — правда, не по тем причинам, на которые рассчитывала Гоу.

"Дети не могут контролировать свои эмоции в возрасте одного-двух лет. Что плохого в плаче? Разве вы тоже не плакали, когда были маленькими?", "Нам следует подумать о том, как в общественных местах лучше принимать и размещать маленьких детей", — писали люди в комментариях под видео.

В Juneyao Airlines заявили, что в рамках расследования инцидента сотрудники авиакомпании поговорили с матерью девочки, которая с пониманием отнеслась к двум незнакомым пассажиркам.

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