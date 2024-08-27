"Убивают траву": бездомный ветеран получил штраф за выпускание мыльных пузырей (видео)

Сэнди Снакенбург живет на чаевые, которые получает от своих шоу мыльных пузырей. Недавно сотрудники одного из парков обвинили его в том, что он распространяет "жидкий мусор".

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Сэнди Снакенбург, бездомный ветеран, известный тем, что надувает пузыри в бухте Ла-Джолла (США), получил штраф от смотрителя парка Сан-Диего. Об этом пишет CBS News.

Мужчина устраивает бесплатные представления м многим людям он известен как "Человек-пузырь".

"Пузырелогия — это наука, искусство и магия пузырей. Я создаю их и дарю улыбки людям уже более 10 лет", — отмечает сам Сэнди Снакенбург.

По мнению американца, это "волшебство" способно объединить людей всех возрастов.

"Огромные пузыри! Было так весело гоняться за ними, пытаясь лопнуть", — сказал 13-летний Адан после недавнего выступления мужчины.

Любовь Снакенберга к пузырям вдохновила его на создание некоммерческой организации Bubble World. Он использует свой грузовик не только для работы, но и для жизни.

"Я зарегистрированный бездомный ветеран-инвалид. Я не пользуюсь ни одной из предлагаемых мне программ. Меня полностью поддерживает эта организация — 501c3", — сказал американец.

Сейчас мужчина живет на чаевые, которые получает от своих шоу мыльных пузырей. Он часто выступает в бухте Ла-Джолла, и именно там он был в субботу, когда парковые рейнджеры выписали ему штраф за пузыри. Они обвинили его в том, что он распространяет "жидкий мусор".

"По сути, он сказал, что когда мои пузыри лопаются, их остатки падают на землю и убивают траву. Я объяснил им, что полностью соблюдаю правила. Я зарегистрирован в службе парков и отдыха Сан-Диего. У меня есть страховка", — добавил Сэнди.

Снакенберг говорит, что штраф не помешает ему заниматься любимым делом и делиться им с обществом.

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