"Вбивають траву": бездомний ветеран отримав штраф за випускання мильних бульбашок (відео)

Сенді Снакенбург живе на чайові, які отримує від своїх шоу мильних бульбашок. Нещодавно співробітники одного з парків звинуватили його в тому, що він поширює "рідке сміття".

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Сенді Снакенбург, бездомний ветеран, відомий тим, що надуває бульбашки в бухті Ла-Джолла (США), отримав штраф від доглядача парку Сан-Дієго. Про це пише CBS News.

Чоловік влаштовує безкоштовні вистави й багатьом людям він відомий як "Людина-бульбашка".

"Бульбашковість — це наука, мистецтво та магія бульбашок. Я створюю їх і дарую посмішки людям уже понад 10 років", — зазначає сам Сенді Снакенбург.

На думку американця, це "диво" здатне об'єднати людей різного віку.

"Величезні бульбашки! Було так весело ганятися за ними, намагаючись лопнути", — сказав 13-річний Адан після нещодавнього виступу чоловіка.

Любов Снакенберга до бульбашок надихнула його на створення некомерційної організації Bubble World. Він використовує свою вантажівку не тільки для роботи, а й для життя.

"Я зареєстрований бездомний ветеран-інвалід. Я не користуюся жодною із запропонованих мені програм. Мене повністю підтримує ця організація — 501c3", — сказав американець.

Зараз чоловік живе на чайові, які отримує від своїх шоу мильних бульбашок. Він часто виступає в бухті Ла-Джолла, і саме там він був у суботу, коли паркові рейнджери виписали йому штраф за бульбашки. Вони звинуватили його в тому, що він поширює "рідке сміття".

"По суті, він сказав, що коли мої бульбашки лопаються, їхні залишки падають на землю і вбивають траву. Я пояснив їм, що повністю дотримуюся правил. Я зареєстрований у службі парків і відпочинку Сан-Дієго. У мене є страховка", — додав Сенді.

Снакенберг каже, що штраф не завадить йому займатися улюбленою справою і ділитися нею із суспільством.

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