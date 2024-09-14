Пассажира обязали заплатить более $5 тысяч за топливо после того, как он задержал рейс

Мужчину также оштрафовали на 6 055 долларов. Общая стоимость его "проделок в воздухе" составила 11 861 долларов, что, вероятно, во много раз превышает стоимость билета.

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В Австралии проблемный пассажир авиакомпании получил необычное наказание. Он должен вернуть стоимость топлива, которая составляет более 5 тысяч долларов. Об этом пишет CNN.

По данным Федеральной полиции Австралии, 32-летний мужчина вел себя неадекватно во время полета, направляясь из Перта в Сидней. В результате самолету пришлось развернуться и вернуться в аэропорт, что привело к тому, что пилот был вынужден сбросить часть топлива для посадки.

Теперь пассажира обязали выплатить авиакомпании 5 806 долларов США в качестве компенсации. Магистратский суд Перта также оштрафовал его на 6 055 долларов, то есть общая стоимость его "проделок в воздухе" составила 11 861 долларов, что, вероятно, во много раз превышает стоимость билета.

"Этот инцидент должен послужить предупреждением о том, что преступное поведение на борту самолета может дорого обойтись нарушителю. Гораздо проще подчиниться указаниям персонала авиакомпании, чем создавать лишние проблемы, которые в итоге могут ударить вас по карману", — говорится в заявлении Шоны Дэвис, исполняющей обязанности суперинтенданта AFP.

Иллюстративное фото Фото: CNA

Несмотря на то, что полет произошел 25 сентября 2023 года, дело против недисциплинированного пассажира проходило через австралийскую судебную систему около года. Ни сам пассажир, ни авиакомпания не были названы публично, равно как и не было указано, за что именно он заслужил столь суровое наказание.

32-летний мужчина признал себя виновным в одном случае нарушения порядка в самолете и одном случае несоблюдения инструкций по безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что пассажиры заперли кричащую девочку в туалете самолета, чтобы "перевоспитать" ее. Бабушка девочки позволила Гоу Тингтинг и еще одной женщине забрать свою внучку, которая громко кричала и плакала. Они попытались успокоить девочку необычным и грубым способом.

Также стало известно, что самолет необычной формы приземлился в одном из аэропортов. Он предназначен для перевозки деталей для транспортных средств или крупногабаритных грузов.