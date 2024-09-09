Всего 6 в мире: самолет необычной формы приземлился в одном из аэропортов (фото)

Массивный грузовой самолет предназначен для перевозки деталей для транспортных средств или крупногабаритных грузов.

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Airbus Beluga необычной формы приземлился в лондонском аэропорту Хитроу. Самолет перевозил запчасти для другого борта British Airways, который был посажен после авиакатастрофы в апреле. Об этом пишет Sky News.

Airbus Beluga, названный так в честь кита, на которого похож самолет, прилетел в аэропорт из Тулузы во Франции.

Он доставлял запчасти для самолета British Airways, который был посажен после столкновения с другим самолетом в апреле. Пустой самолет Virgin Atlantic 787 отбуксировали от стойки в Терминале 3, когда он задел кончиком крыла Airbus A350 авиакомпании British Airways.

На борту буксируемого самолета не было пассажиров, сообщил представитель авиакомпании. Представитель British Airways сообщил, что в момент столкновения самолет компании был неподвижен. Никто из пассажиров не пострадал.

Массивный грузовой самолет предназначен для перевозки деталей для транспортных средств или крупногабаритных грузов

В то время как самолет Virgin Atlantic вернулся в строй, самолет British Airways был посажен из-за серьезных повреждений. Airbus Beluga доставлял запасные части для ремонта поврежденного самолета.

По данным Flightradar24, он вернется в Тулузу 9 сентября. Beluga — это массивный грузовой самолет, предназначенный для перевозки деталей самолетов или крупногабаритных грузов.

В настоящее время Airbus эксплуатирует парк из шести самолетов Beluga.

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