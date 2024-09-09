Усього 6 у світі: літак незвичайної форми приземлився в одному з аеропортів (фото)

Масивний вантажний літак призначений для перевезення деталей для транспортних засобів або великогабаритних вантажів.

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Airbus Beluga незвичайної форми приземлився в лондонському аеропорту Хітроу. Літак перевозив запчастини для іншого борту British Airways, який був посаджений після авіакатастрофи у квітні. Про це пише Sky News.

Airbus Beluga, названий так на честь кита, на якого схожий літак, прилетів в аеропорт із Тулузи у Франції.

Він доставляв запчастини для літака British Airways, який був посаджений після зіткнення з іншим літаком у квітні. Порожній літак Virgin Atlantic 787 відбуксирували від стійки в Терміналі 3, коли він зачепив кінчиком крила Airbus A350 авіакомпанії British Airways.

На борту буксированого літака не було пасажирів, повідомив представник авіакомпанії. Представник British Airways повідомив, що в момент зіткнення літак компанії був нерухомий. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Масивний вантажний літак призначений для перевезення деталей для транспортних засобів або великогабаритних вантажів

У той час як літак Virgin Atlantic повернувся в стрій, літак British Airways був посаджений через серйозні пошкодження. Airbus Beluga доставляв запасні частини для ремонту пошкодженого літака.

За даними Flightradar24, він повернеться в Тулузу 9 вересня. Beluga — це масивний вантажний літак, призначений для перевезення деталей літаків або великогабаритних вантажів.

Наразі Airbus експлуатує парк із шести літаків Beluga.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажири замкнули дівчинку, яка кричала, в туалеті літака, щоб "перевиховати" її. Бабуся дівчинки дозволила Гоу Тінгінг і ще одній жінці забрати свою онуку, яка голосно кричала і плакала. Вони спробували заспокоїти дівчинку незвичайним і грубим способом.

Також стало відомо, що пілот під час польоту зізнався, що не має дозволу на посадку. Нещодавно рейс авіакомпанії Alaska Airlines було відхилено від запланованого пункту призначення через приголомшливе зізнання одного з членів екіпажу. Він зробив несподіване оголошення по системі оповіщення.