Пассажиры самолета пробыли в небе 9 часов и вернулись в аэропорт, из которого вылетели

Джимин Ли, находившаяся на борту самолета, достала свой смартфон, чтобы заснять суматоху. По ее словам, сотрудники авиакомпании сказали, что у них технические проблемы.

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Пассажиры недавнего рейса American Airlines признались, что у них появился "новый страх" после того, как самолет, в котором они просидели девять часов, приземлился в том же аэропорту, из которого вылетел. Об этом пишет Unilad.

Инцидент произошел 7 сентября. Пассажиры рейса American Airlines из Далласа (США) в Сеул (Южная Корея) провели в воздухе в общей сложности девять часов, чтобы вернуться в аэропорт, из которого вылетел самолет.

Джимин Ли, находившаяся на борту самолета, достала свой смартфон, чтобы заснять суматоху. Пассажирка выложила ролик в Instagram, на котором видно, как женщина наслаждается закуской и прохладительным напитком, пока транспортное средство разворачивается.

"Новый страх разблокирован: Ваш рейс в Корею может продлиться пять часов и вернуться с нулевым объяснением", — пояснила Ли в подписи.

Пассажирка рассказала, что сотрудники авиакомпании сказали, что у них проблемы с туалетами, а пилот спросил, нет ли у кого-нибудь с собой "отвертки", чтобы исправить ситуацию.

"Девять часов спустя мы вернулись в Даллас. Не могу подобрать слов", — добавила Ли.

Самолет вернулся в аэропорт, из которого вылетел Фото: Instagram

Многие пользователи стали комментировать вирусное видео в Instagram:

"Если есть хоть малейшая вероятность того, что что-то может пойти не так или что-то испортиться при выполнении полета над океаном, пилоты будут более осторожны, чем обычно. Это абсолютно нормально";

"Им следовало просто приземлиться в SFO или LAX, а не возвращаться в Даллас. Это бессмысленно, вероятно, они не хотели платить за отели".

Авиакомпания сообщила, что рейс был отправлен на следующий день.

Ранее Фокус сообщал, что пассажира обязали заплатить более $5 тысяч за топливо после того, как он задержал рейс. Мужчину также оштрафовали на 6 055 долларов. Общая стоимость его "проделок в воздухе" составила 11 861 долларов, что, вероятно, во много раз превышает стоимость билета.

Также стало известно, что мужчина потратил 1 млн долларов на восстановление круизного лайнера. Крис Уиллсон и его супруга Джин Ли потратили 15 лет на ремонт судна длиной 89 метров. На корабле 85 кают, бассейн и театр.