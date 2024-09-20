Мужчина потратил 1 млн долларов на восстановление круизного лайнера: теперь он тонет (фото)

Крис Уиллсон и его супруга Джин Ли потратили 15 лет на восстановление судна длиной 89 метров. На корабле 85 кают, бассейн и театр.

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Предприниматель Крис Уиллсон из Юты (США) потратил более 1 миллиона долларов на восстановление круизного лайнера Aurora, купленного на Craiglist, который начал тонуть. Об этом пишет People.

Мужчина и его супруга Джин Ли потратили 15 лет на восстановление судна длиной 293 фута (89 метров) после покупки его через интернет в 2008 году. На корабле 85 кают, бассейн и театр.

Уиллсон не раскрыл первоначальную стоимость судна, но сказал, что ему удалось заключить очень выгодную сделку с владельцем. Позже лайнер год стоял в Рио-Висте (штат Калифорния), около трех лет — на пирсе 38 в Сан-Франциско, а в 2012 году был пришвартован в пристани Herman & Helen's Marina, расположенной в 24 километрах от Стоктона (штат Калифорния).

"Я довольно далеко продвинулся. Думаю, у нас было 10 помещений, которые мы тщательно отреставрировали и обставили", — рассказал он о своей работе над судном. В итоге он продал лодку в октябре 2023 года, после того как местные жители стали беспокоиться о бездействующем корабле.

На корабле 85 кают, бассейн и театр Фото: CDFW Spill Prevention

Хотя личность человека, который привел судно, не разглашается, 22 мая, береговая охрана США объявила, что он начал тонуть и выбрасывать загрязнения.

"Было установлено, что судно получило пробоину, набирает воду и в настоящее время сливает дизельное топливо и нефть в водный путь Дельты", — добавило Управление шерифа округа Сан-Хоакин.

Береговая охрана США объявила в конце июня, что подрядчики, нанятые Объединенным командованием, пытались помочь кораблю на плаву и удалить примерно 21 675 галлонов нефтесодержащей воды, 3 193 галлона опасных отходов и пять 25-ярдовых контейнеров с мусором.

Судно представляет собой общественную опасность и угрозу для окружающей среды Фото: CDFW Spill Prevention

Конни Кокран, ответственная за связи с общественностью города, рассказала CNN Travel, что когда судно затонуло, у него не было "четкого владельца", и власти Стоктона выясняют, как распорядиться кораблем.

Она добавила, что судно представляет собой общественную опасность и угрозу для окружающей среды.

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