Чоловік витратив 1 млн доларів на відновлення круїзного лайнера: тепер він тоне (фото)

Кріс Віллсон і його дружина Джин Лі витратили 15 років на відновлення судна довжиною 89 метрів. На кораблі 85 кают, басейн і театр.

Related video

Підприємець Кріс Віллсон з Юти (США) витратив понад 1 мільйон доларів на відновлення круїзного лайнера Aurora, купленого на Craiglist, який почав тонути. Про це пише People.

Чоловік і його дружина Джин Лі витратили 15 років на відновлення судна завдовжки 293 фути (89 метрів) після купівлі його через інтернет у 2008 році. На кораблі 85 кают, басейн і театр.

Віллсон не розкрив початкову вартість судна, але сказав, що йому вдалося укласти дуже вигідну угоду з власником. Пізніше лайнер рік стояв у Ріо-Вісті (штат Каліфорнія), близько трьох років — на пірсі 38 у Сан-Франциско, а 2012 року його пришвартували в пристані Herman & Helen's Marina, розташованій за 24 кілометри від Стоктона (штат Каліфорнія).

"Я досить далеко просунувся. Думаю, у нас було 10 приміщень, які ми ретельно відреставрували й обставили", — розповів він про свою роботу над судном. Зрештою він продав човен у жовтні 2023 року після того, як місцеві жителі почали турбуватися про бездіяльний корабель.

На кораблі 85 кают, басейн і театр Фото: CDFW Spill Prevention

Хоча особистість людини, яка привела судно, не розголошується, 22 травня берегова охорона США оголосила, що воно почало тонути й викидати забруднення.

"Було встановлено, що судно отримало пробоїну, набирає воду і наразі зливає дизельне пальне і нафту у водний шлях Дельти", — додало Управління шерифа округу Сан-Хоакін.

Берегова охорона США оголосила наприкінці червня, що підрядники, найняті Об'єднаним командуванням, намагалися допомогти кораблю на плаву і видалити приблизно 21 675 галонів нафтовмісної води, 3 193 галони небезпечних відходів і п'ять 25-ярдових контейнерів зі сміттям.

Судно являє собою суспільну небезпеку і загрозу для навколишнього середовища Фото: CDFW Spill Prevention

Конні Кокран, відповідальна за зв'язки з громадськістю міста, розповіла CNN Travel, що коли судно затонуло, у нього не було "чіткого власника", і влада Стоктона з'ясовує, як розпорядитися кораблем.

Вона додала, що судно становить суспільну небезпеку і загрозу для навколишнього середовища.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я переїхала на острів з 200 жителями, на який можна потрапити тільки 2 рази на день. Ендрю Манді та його дружина Вікторія зважилися на переїзд, попри припливи й відливи, які створювали труднощі для їхніх дітей у відвідуванні школи. Чоловік відзначив переваги життя на острові.

Також стало відомо чому не можуть продати острів, який надихав письменницю Агату Крісті. Власник Джайлс Фукс розповів, що потенційний покупець відмовився від угоди в останню хвилину. На невеликому шматку суші розташований готель на 25 кімнат, паб і пляжний будиночок.