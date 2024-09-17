Притулок таємниць: чому не можуть продати острів, що надихав письменницю Агату Крісті

Власник острова Джайлс Фукс розповів, що потенційний покупець відмовився від угоди в останню хвилину. На невеликому шматку суші розташований готель на 25 кімнат, паб і пляжний будиночок.

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Невеликий острів у Великій Британії, який надихнув Агату Крісті на створення кількох загадок про вбивства, було знято з продажу після того, як його не вдалося продати за 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Star.

Приватний острів Бург площею 21 акр, розташований біля узбережжя південного Девона (Англія), використовували "королевою злочинів" у 1930-х роках, він став місцем дії роману "І не залишилося нікого". Він також послужив поштовхом до створення таємниці Еркюля Пуаро "Зло під сонцем".

Острів, що містить 25-кімнатний готель, паб і пляжний будиночок, було виставлено на продаж. На самому краю скелі розташувався притулок письменниці — пляжний будиночок Крісті.

Попри отримання "привабливих пропозицій", одна з яких майже призвела до завершення угоди, власник вирішив призупинити продаж. Джайлс Фукс повідомив, що реконструкцію готелю тепер буде прискорено завдяки рефінансуванню і додатковому фінансуванню в розмірі 5,4 млн фунтів стерлінгів.

На самому краю кручі розташувався притулок письменниці — пляжний будиночок Крісті Фото: SWNS

Висловивши радість з приводу того, що він залишиться власником острова, містер Фукс розповів, що потенційний покупець відмовився від угоди в останню хвилину. Він вважає це перевагою, оскільки його сестра Нікі відмовилася від своєї ролі в їхньому лондонському бізнесі та матиме більше часу, щоб керувати готелем разом із ним.

Пакет рефінансування, за словами пана Фукса, прискорить процес поліпшення і допоможе острову "продовжити подорож, щоб зробити його придатним для життя протягом наступних 100 років".

Видання зазначає, що знаменитий готель Burgh Island Hotel, улюблене місце багатих і знаменитих, виставлено на продаж. Цей білий готель у стилі ар-деко, що є пам'яткою архітектури II категорії, був побудований 1929 року і приймав безліч знаменитих гостей, включно з президентом Ейзенхауером, Вінстоном Черчиллям, герцогом і герцогинею Віндзорськими й навіть The Beatles.

Попри те, що острів розташований лише за 250 метрів від материка, він пропонує унікальне відокремлене місце з власним мікросередовищем і чистим піщаним пляжем.

Раніше Фокус повідомляв, що популярний в Instagram курорт спорожнів і перетворився на "острів-привид". Туроператор Джанлука Чіменті стверджує, що, попри величезну кількість відвідувачів, існує серйозна проблема, через яку страждають багато підприємств.

Також стало відомо, що круїзний лайнер за 40 млн фунтів кинули гнити поруч із райським островом. Багато туристів почали стікатися до старого затонулого судна, яке сіло на мілину. На кораблі були оглядовий майданчик, бібліотека, лекційний зал і басейн.