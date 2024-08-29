Популярний в Instagram курорт спорожнів і перетворився на "острів-привид" (фото)

Туроператор Джанлука Чименті стверджує, що, незважаючи на величезну кількість відвідувачів, існує серйозна проблема, через яку страждають багато підприємств.

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Джанлука Чіменті, місцевий житель одного з грецьких островів, стверджує, що готелі в цій туристичній точці порожні, а цей рік — "найгірший сезон в історії", попри те, що соціальні мережі сповнені знімків з переповненими вулицями. Про це пише The Mirror.

Греція відома тисячами мальовничих місць для відпочинку. Всього в країні налічується 6 000 островів і острівців, з яких 227 мешкають. Їхні прекрасні пляжі, бухти та печери, значні археологічні пам'ятники та приголомшливі пейзажі приваблюють мільйони туристів щороку.

Одним із найулюбленіших місць відпочинку став вулканічний острів Санторіні. Сім'ї, друзі та пари регулярно намагаються потрапити на цей шматок суші з його чарівними білими будиночками та визначними видами на блакитні води. Проте один із місцевих жителів стверджує, що, попри величезну кількість відвідувачів, існує серйозна проблема, через яку підприємства змушені боротися з нестачею місця. Джанлука Чіменті — місцевий туроператор, який проживає на острові вже 18 років, стверджує, що вдень вулиці заповнені вщерть, але надвечір це місце перетворюється на "місто-примара".

"Проблема в тому, що в соціальних мережах показують зовсім не те, що є насправді. Щоправда, острів порожній. Зараз, як ніколи, найгірший сезон за всю історію", — каже він.

Ілюстративне фото Фото: Santorini Tours

Чоловік вважає, що готелі зараз завантажені приблизно на 30% від звичайного сезону і що інші підприємства, такі як ресторани, на острові теж страждають. Чименті впевнений, що тих, хто хотів би відвідати острів у несезон або залишитися на час відпустки, щоб насолодитися його красою, відлякує його репутація з переповненими вулицями.

Видання зазначає, що Греція, як і багато інших курортів, переживає туристичний бум і виборює баланс між економічними потребами гостей та якістю життя своїх мешканців. У пік сезону на острів щодня прибуває до 17 000 пасажирів круїзних лайнерів, які прямують до столиці Фіру та міста Ойя. Видатні краєвиди та ідеальні для фотографій вулиці призвели до того, що Санторіні охрестили "островом Instagram", і це приваблює сюди безліч туристів. Увечері на брукованих вулицях та балконах незатишно, але після заходу сонця, коли туристи повертаються на кораблі та пливуть далі, тут стає набагато тихіше.

Раніше Фокус повідомляв, що люди налякані руйнуванням давньої піраміди. Місцеві жителі розповсюджують чутки про те, що руйнація історичної споруди є ознакою прийдешніх поганих часів.

Також стало відомо, що заховану у лісі піраміду назвали "дивом природи". Величезна чотиристороння споруда була збудована з граніту. Це одна з 11 пам'ятників на території маєтку Балморал, більшість з яких були зведені королевою Вікторією.