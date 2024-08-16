"Боги гніваються": люди налякані руйнуванням стародавньої піраміди (фото)

Місцеві жителі поширюють чутки про те, що руйнування історичної споруди є ознакою прийдешніх поганих часів.

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Стародавня піраміда в Мексиці перетворилася на руїни після проливної зливи, викликавши у місцевих жителів побоювання божественної відплати. Про це пише The Mirror.

Археологічна зона Іхуатсіо в штаті Мічоакан стала жертвою стихії, оскільки її конструкція була ослаблена сильною спекою, яка призвела до появи тріщин, через які всередину просочувалася вода.

Місцеві жителі поширюють чутки про те, що це ознака прийдешніх поганих часів. Багато з них думають, що "боги гніваються".

Місцеві жителі думають, що руйнування історичної споруди є ознакою прийдешніх поганих часів Фото: INAH

Національний інститут антропології та історії Мексики (INAH) підтвердив факт інциденту, заявивши, що сильна злива, яка перевищила середні очікування, призвела до обвалення центральної частини південного фасаду.

"У ніч на 29 липня 2024 року через сильні дощі, що пройшли в басейні озера Пацкуаро, з кількістю опадів, що перевищувала очікувану середню норму, сталося обвалення центральної частини південного фасаду однієї з пірамідальних основ археологічної зони Іуаціо. Високі температури, раніше зареєстровані в цьому районі, і посуха, що послідувала за ними, призвели до появи тріщин, які сприяли проникненню води у внутрішні приміщення будівлі. Починаючи з раннього ранку вівторка, 30 числа, співробітники центру INAH у Мічоакані вирушили на об'єкт спадщини, щоб оцінити завдані збитки; їхні спостереження підтвердили пошкодження щонайменше шести ступінчастих корпусів так званої Південної підстави, як у її зовнішній стіні з плит, так і в її ядрі та підпірній стіні", — ідеться в їхній офіційній заяві.

Національний інститут антропології та історії Мексики (INAH) підтвердив факт інциденту Фото: INAH

У період свого розквіту Іхуатсіо займав площу близько 150 гектарів, на якій розташовувалося щонайменше 84 споруди, сім із яких нині представлені в археологічному парку.

Пірамідоподібні споруди вважалися священними місцями та, ймовірно, слугували місцем проведення релігійних ритуалів і церемоній. Вони також відігравали політичну роль, символізуючи міць і суверенітет культури. Дехто інтерпретує руйнування як зловісний знак.

Раніше Фокус повідомляв, що заховану в лісі піраміду назвали "дивом природи". Величезна чотиристороння споруда була побудована з граніту. Це один з 11 пам'ятників на території маєтку Балморал, більшість з яких були зведені королевою Вікторією.

Також стало відомо, що дівчина забралася в покинутий будинок у лісі, який виявився не просто житлом. Блогерка Хлоя Урбекс виявила покинуту будівлю, коли вивчала карту місцевості під час прогулянки. Вона була покинута багато років тому через своє відокремлене розташування в лісі.