Популярный в Instagram курорт опустел и превратился в "остров-призрак" (фото)

Туроператор Джанлука Чименти утверждает, что, несмотря на огромное количество посетителей, существует серьезная проблема, из-за которой страдают многие предприятия.

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Джанлука Чименти, местный житель одного из греческих островов, утверждает, что отели в этой туристической точке пустуют, а этот год — "худший сезон в истории", несмотря на то, что социальные сети полны снимков с переполненными улицами. Об этом пишет The Mirror.

Греция известна тысячами живописных мест для отдыха. Всего в стране насчитывается 6 000 островов и островков, из которых 227 обитаемы. Их прекрасные пляжи, бухты и пещеры, значимые археологические памятники и потрясающие пейзажи привлекают миллионы туристов каждый год.

Одним из самых любимых мест отдыха стал вулканический остров Санторини. Семьи, друзья и пары регулярно стараются попасть на этот кусок суши с его очаровательными белыми домиками и выдающимися видами на лазурные воды. Однако один из местных жителей утверждает, что, несмотря на огромное количество посетителей, существует серьезная проблема, из-за которой предприятия вынуждены бороться с нехваткой места. Джанлука Чименти — местный туроператор, проживающий на острове уже 18 лет, утверждает, что днем улицы заполнены до отказа, но к вечеру это место превращается в "город-призрак".

"Проблема в том, что в социальных сетях показывают совсем не то, что есть на самом деле. Правда в том, что остров пуст. Сейчас, как никогда, худший сезон за всю историю", — говорит он.

Иллюстративное фото Фото: Santorini Tours

Мужчина считает, что отели сейчас загружены примерно на 30% от обычного сезона, и что другие предприятия, такие как рестораны, на острове тоже страдают. Чименти уверен, что тех, кто хотел бы посетить остров в несезон или остаться на время отпуска, чтобы насладиться его красотой, отпугивает его репутация с переполненными улицами.

Издание отмечает, что Греция, как и многие другие курорты, переживает туристический бум и борется за баланс между экономическими потребностями гостей и качеством жизни своих жителей. В пик сезона на остров ежедневно прибывает до 17 000 пассажиров круизных лайнеров, которые направляются в столицу Фиру и город Ойя. Выдающиеся виды и идеальные для фотографий улицы привели к тому, что Санторини окрестили "островом Instagram", и это привлекает сюда множество туристов. Вечером на мощеных улицах и балконах неуютно, но после захода солнца, когда туристы возвращаются на корабли и плывут дальше, здесь становится гораздо тише.

Ранее Фокус сообщал, что люди напуганы разрушением древней пирамиды. Местные жители распространяют слухи о том, что разрушение исторической постройки является предзнаменованием грядущих плохих времен.

Также стало известно, что спрятанную в лесу пирамиду назвали "чудом природы". Огромное четырехстороннее сооружение было построено из гранита. Это один из 11 памятников на территории поместья Балморал, большинство из которых были возведены королевой Викторией.