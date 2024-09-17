Обитель тайн: почему не могут продать остров, вдохновлявший писательницу Агату Кристи

Владелец острова Джайлс Фукс рассказал, что потенциальный покупатель отказался от сделки в последнюю минуту. На небольшом куске суши расположен отель на 25 комнат, паб и пляжный домик.

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Небольшой остров в Великобритании, вдохновивший Агату Кристи на создание нескольких загадок об убийствах, был снят с продажи после того, как его не удалось продать за 15 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Star.

Частный остров Бург площадью 21 акр, расположенный у побережья южного Девона (Англия), использовался "королевой преступлений" в 1930-х годах и послужил местом действия романа "И не осталось никого". Он также послужил толчком к созданию тайны Эркюля Пуаро "Зло под солнцем".

Остров, включающий в себя 25-комнатный отель, паб и пляжный домик, был выставлен на продажу. На самом краю утеса расположилось пристанище писательницы — пляжный домик Кристи.

Несмотря на получение "привлекательных предложений", одно из которых почти привело к завершению сделки, владелец решил приостановить продажу. Джайлс Фукс сообщил, что реконструкция отеля теперь будет ускорена благодаря рефинансированию и дополнительному финансированию в размере 5,4 млн фунтов стерлингов.

На самом краю утеса расположилось пристанище писательницы — пляжный домик Кристи Фото: SWNS

Выразив радость по поводу того, что он останется владельцем острова, мистер Фукс рассказал, что потенциальный покупатель отказался от сделки в последнюю минуту. Он считает это преимуществом, поскольку его сестра Ники отказалась от своей роли в их лондонском бизнесе и будет иметь больше времени, чтобы управлять отелем вместе с ним.

Пакет рефинансирования, по словам г-на Фукса, ускорит процесс улучшения и поможет острову "продолжить путешествие, чтобы сделать его пригодным для жизни в течение следующих 100 лет".

Издание отмечает, что знаменитый отель Burgh Island Hotel, излюбленное место богатых и знаменитых, выставлен на продажу. Этот белый отель в стиле ар-деко, являющийся памятником архитектуры II категории, был построен в 1929 году и принимал множество знаменитых гостей, включая президента Эйзенхауэра, Уинстона Черчилля, герцога и герцогиню Виндзорских и даже The Beatles.

Несмотря на то, что остров находится всего в 250 метрах от материка, он предлагает уникальное уединенное место с собственной микросредой и чистым песчаным пляжем.

Ранее Фокус сообщал, что популярный в Instagram курорт опустел и превратился в "остров-призрак". Туроператор Джанлука Чименти утверждает, что, несмотря на огромное количество посетителей, существует серьезная проблема, из-за которой страдают многие предприятия.

Также стало известно, что круизный лайнер за 40 млн фунтов бросили гнить рядом с райским островом. Многие туристы начали стекаться к старому затонувшему судну, которое село на мель. На корабле имелись смотровая площадка, библиотека, лекционный зал и бассейн.