Корабль-призрак: круизный лайнер за 40 млн фунтов бросили гнить рядом с райским островом

Многие туристы начали стекаться к старому затонувшему круизному лайнеру, который сел на мель. На корабле имелись смотровая площадка, библиотека, лекционный зал и бассейн.

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Брошенное судно MS World Discoverer стоило около 40 миллионов фунтов стерлингов в пересчете на сегодняшние деньги и было построено таким образом, чтобы выдерживать самые суровые климатические условия, включая палящий зной и лютый холод полярных регионов. Об этом пишет The Mirror.

Многие туристы начали стекаться к старому затонувшему круизному лайнеру, который сел на мель после столкновения с рифом рядом с райском острове.

Судно MS World Discoverer было оставлено гнить после того, как его завалило на бок на мелководье Тихого океана на архипелаге Соломоновых островов. Корабль, стоимость которого в пересчете на сегодняшние деньги равна 40 миллионам фунтов стерлингов, был построен для того, чтобы противостоять айсбергам и пробиваться сквозь огромные ледяные щиты в полярных регионах. На корабле имелись смотровая площадка, библиотека, лекционный зал, бассейн и солнечная палуба, а также небольшой фитнес-центр.

Многие туристы начали стекаться к старому затонувшему круизному лайнеру Фото: Reddit

Но корабль нашел свое последнее пристанище после того, как почти 25 лет назад его якобы отчаявшийся капитан не справился со своими обязанностями. Лайнер немецкой постройки, построенный компанией Schichau Unterweser в 1973 году, в конечном итоге был продан компании Adventurer Cruises и отправился в круиз по Великим озерам, которые проходят из Чикаго в США в Монреаль в Канаде.

В 1980 году корабль был зарегистрирован в Либерии, где прошел дорогостоящую реконструкцию. Новый и усовершенствованный лайнер отправился в путешествие в Антарктиду, на Фолклендские острова, в Чили и Аргентину. С июня по август того же года MS World Discoverer совершил круиз на Аляску и к российской границе. С марта по май и с августа по октябрь корабль совершил два отдельных путешествия к южным островам Тихого океана.

На корабле имелись смотровая площадка, библиотека, лекционный зал, бассейн и солнечная палуба Фото: Reddit

Это случилось 30 апреля 2000 года, когда произошла катастрофа. Капитан судна Оливер Крюсс подал сигнал бедствия после того, как корабль налетел на большую, неизведанную скалу или риф в проходе Сандфлай на Соломоновых островах. В отчаянной попытке не дать судну затонуть Крюсс намеренно посадил его на мель.

"Он просто врезался в берег, ломая деревья в лесу, который тянется до самого берега. Это было очень впечатляющее зрелище. Когда мы добрались до берега, мы увидели дерево, свисающее с носа корабля", — рассказал британский путешественник Дэвид Райт, который в то время находился на борту.

Чудом все, кто был на борту, выжили и были эвакуированы в безопасное место. Сейчас судно является местной достопримечательностью и популярным местом для темных туристов.

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