Корабль-призрак: круизный лайнер за 40 млн фунтов бросили гнить рядом с райским островом
Многие туристы начали стекаться к старому затонувшему круизному лайнеру, который сел на мель. На корабле имелись смотровая площадка, библиотека, лекционный зал и бассейн.
Брошенное судно MS World Discoverer стоило около 40 миллионов фунтов стерлингов в пересчете на сегодняшние деньги и было построено таким образом, чтобы выдерживать самые суровые климатические условия, включая палящий зной и лютый холод полярных регионов. Об этом пишет The Mirror.
Многие туристы начали стекаться к старому затонувшему круизному лайнеру, который сел на мель после столкновения с рифом рядом с райском острове.
Судно MS World Discoverer было оставлено гнить после того, как его завалило на бок на мелководье Тихого океана на архипелаге Соломоновых островов. Корабль, стоимость которого в пересчете на сегодняшние деньги равна 40 миллионам фунтов стерлингов, был построен для того, чтобы противостоять айсбергам и пробиваться сквозь огромные ледяные щиты в полярных регионах. На корабле имелись смотровая площадка, библиотека, лекционный зал, бассейн и солнечная палуба, а также небольшой фитнес-центр.
Но корабль нашел свое последнее пристанище после того, как почти 25 лет назад его якобы отчаявшийся капитан не справился со своими обязанностями. Лайнер немецкой постройки, построенный компанией Schichau Unterweser в 1973 году, в конечном итоге был продан компании Adventurer Cruises и отправился в круиз по Великим озерам, которые проходят из Чикаго в США в Монреаль в Канаде.
В 1980 году корабль был зарегистрирован в Либерии, где прошел дорогостоящую реконструкцию. Новый и усовершенствованный лайнер отправился в путешествие в Антарктиду, на Фолклендские острова, в Чили и Аргентину. С июня по август того же года MS World Discoverer совершил круиз на Аляску и к российской границе. С марта по май и с августа по октябрь корабль совершил два отдельных путешествия к южным островам Тихого океана.
Это случилось 30 апреля 2000 года, когда произошла катастрофа. Капитан судна Оливер Крюсс подал сигнал бедствия после того, как корабль налетел на большую, неизведанную скалу или риф в проходе Сандфлай на Соломоновых островах. В отчаянной попытке не дать судну затонуть Крюсс намеренно посадил его на мель.
"Он просто врезался в берег, ломая деревья в лесу, который тянется до самого берега. Это было очень впечатляющее зрелище. Когда мы добрались до берега, мы увидели дерево, свисающее с носа корабля", — рассказал британский путешественник Дэвид Райт, который в то время находился на борту.
Чудом все, кто был на борту, выжили и были эвакуированы в безопасное место. Сейчас судно является местной достопримечательностью и популярным местом для темных туристов.
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