Корабель-привид: круїзний лайнер за 40 млн фунтів кинули гнити поруч із райським островом

Багато туристів почали стікатися до старого затонулого круїзного лайнера, який сів на мілину. На кораблі були оглядовий майданчик, бібліотека, лекційний зал і басейн.

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Покинуте судно MS World Discoverer коштувало близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів у перерахунку на сьогоднішні гроші та було побудовано таким чином, щоб витримувати найсуворіші кліматичні умови, включно з палючою спекою і лютим холодом полярних регіонів. Про це пише The Mirror.

Багато туристів почали стікатися до старого затонулого круїзного лайнера, який сів на мілину після зіткнення з рифом поруч із райським островом.

Судно MS World Discoverer було залишено гнити після того, як його завалило на бік на мілководді Тихого океану на архіпелазі Соломонових островів. Корабель, вартість якого в перерахунку на сьогоднішні гроші дорівнює 40 мільйонам фунтів стерлінгів, був побудований для того, щоб протистояти айсбергам і пробиватися крізь величезні крижані щити в полярних регіонах. На кораблі були оглядовий майданчик, бібліотека, лекційний зал, басейн і сонячна палуба, а також невеликий фітнес-центр.

Багато туристів почали стікатися до старого затонулого круїзного лайнера Фото: Reddit

Але корабель знайшов свій останній притулок після того, як майже 25 років тому його нібито зневірений капітан не впорався зі своїми обов'язками. Лайнер німецької споруди, побудований компанією Schichau Unterweser 1973 року, в кінцевому підсумку продали компанії Adventurer Cruises, і він вирушив у круїз Великими озерами, що проходять від Чикаго в США до Монреаля в Канаді.

У 1980 році корабель був зареєстрований у Ліберії, де пройшов дорогу реконструкцію. Новий і вдосконалений лайнер вирушив у подорож до Антарктиди, на Фолклендські острови, в Чилі та Аргентину. З червня по серпень того ж року MS World Discoverer здійснив круїз на Аляску і до російського кордону. З березня по травень і з серпня по жовтень корабель здійснив дві окремі подорожі до південних островів Тихого океану.

На кораблі були оглядовий майданчик, бібліотека, лекційний зал, басейн і сонячна палуба Фото: Reddit

Це сталося 30 квітня 2000 року, коли сталася катастрофа. Капітан судна Олівер Крюсс подав сигнал лиха після того, як корабель налетів на велику, незвідану скелю або риф у проході Сандфлай на Соломонових островах. У відчайдушній спробі не дати судну затонути Крюсс навмисно посадив його на мілину.

"Він просто врізався в берег, ламаючи дерева в лісі, який тягнеться до самого берега. Це було дуже навдивовижу видовище. Коли ми дісталися берега, ми побачили дерево, що звисало з носа корабля", — розповів британський мандрівник Девід Райт, який у той час перебував на борту.

Дивом усі, хто був на борту, вижили й були евакуйовані в безпечне місце. Зараз судно є місцевою визначною пам'яткою і популярним місцем для темних туристів.

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