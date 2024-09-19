Сім'я переїхала на острів із 200 жителями, на який можна потрапити тільки 2 рази на день

Ендрю Манді та його дружина Вікторія зважилися на переїзд, попри припливи та відливи, які створювали труднощі для їхніх дітей у відвідуванні школи. Чоловік відзначив переваги життя на острові.

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Сім'я Манді переїхала на Холі-Айленд (Уельс) наприкінці 2022 року в межах кампанії з боротьби зі скороченням і старінням населення острова, на якому проживає менше ніж 200 осіб. Про це пише Daily Star.

Попри те, що острів на узбережжі Нортумберленда щорічно відвідують до 800 000 туристів, місцевих жителів стає все менше. Приплив дає змогу добиратися до Холі-Айленда двічі на день, а решту часу дорога занурена під воду.

40-річний Ендрю Манді та його 36-річна дружина Вікторія вже 18 років є власниками кав'ярні Pilgrims Coffee House & Roastery на острові. Вони переїхали ближче до своєї кав'ярні, щоб ростити своїх трьох дітей — 10-річну Аїду, семирічну Гайді та чотирирічну Тею.

Раніше вони жили в селі Белфорд, приблизно за 15 хвилин їзди, і їм доводилося добиратися до свого кафе під час припливів і відливів. Наразі на острові реалізується проєкт під назвою "Холі-Айленд 2050", спрямований на підвищення стійкості острова. Радники розглядають можливість будівництва нового центру для відвідувачів і поліпшення транспортного сполучення, включно з велодоріжкою і стоянкою.

Сім'я переїхала ближче до свого кафе, яке розташоване на острові Фото: SWNS

Ендрю Манді, один із нових жителів, які нещодавно взяли участь у кампанії, розповів про своє рішення ростити дітей на Холі-Айленді.

"Ми хотіли мати дітей і нам сподобалася ідея виховувати їх на острові. Я був поруч із ним від самого народження і знаю, як це, коли приплив затихає. Тут є все найкраще: пляжі всюди, мінімум транспорту, а діти можуть бігати вулицями, як їм заманеться", — сказав він.

Ендрю зазначив, що не любить міське життя. Він також повідав історію своєї родини.

"Мої батьки купили магазин на острові близько 40 років тому, ним управляли мої бабуся і дідусь, а потім у моєї мами було ще кілька магазинів. Я ніби виріс тут. Я живу по сусідству з кафе, і добиратися до нього тепер 5 метрів", — говорив він.

Сім'я виховує трьох дітей Фото: SWNS

Попри труднощі, припливи і відливи, за словами Ендрю, в основному і приваблюють туристів на острів.

"Тут було не дуже спокійно. У вас ніколи не було достатньо часу, щоб зробити все, що вам потрібно, по обидва боки припливу. До нас приїжджає багато туристів, оскільки потрапити на острів досить просто. Припливи й відливи — це величезна пам'ятка", — додав він.

Незважаючи на те, що бізнес залежить від туристів, Ендрю висловив бажання поліпшити управління туризмом на тлі планів "Холі Айленд 2050".

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