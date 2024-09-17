Унікальна знахідка: чоловік помітив "особливу" покинуту будівлю на узбіччі дороги (фото)

Бен Стівенс досліджує незвичайні місця, як-от занедбані притулки та старі лікарні. Цього разу йому вдалося відвідати "мотель кохання".

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30-річний міський дослідник Бен Стівенс із Великої Британії виявив будівлю, розташовану за дві години їзди від Токіо (Японія). За наявними даними, вона була покинута близько семи років тому після пожежі. Про це пише The Mirror.

Чоловік, який подорожує Азією, натрапив на свою "найунікальнішу" знахідку на сьогодні. Бен Стівенс подорожував Японією, коли до нього дійшли чутки про незвичайний мотель, розташований за дві години їзди від Токіо. Британець, якому не чуже дослідження незвичайних місць, як-от притулки і похоронні бюро, не зміг встояти перед можливістю провести чергове розслідування.

Цього разу чоловікові вдалося побувати в "мотелі кохання". Одним із найбільш загадкових аспектів відкриття Бена стали тематичні кімнати.

"Одна кімната була оформлена як боксерський ринг, інша — як ярмарковий атракціон, а третя — як заборонений ліс. Загалом місце було дуже незвичайним, дуже химерним і крутим. Я звик бачити лікарні та похоронні бюро. Було абсолютно несподівано, наскільки добре збереглися кімнати, хоча я б не хотів світити на них ультрафіолетовою лампою", — розповів міський дослідник.

Міському досліднику вдалося побувати в "мотелі кохання" Фото: Jam Press

Бен провів близько трьох годин на місці, яке виявилося напрочуд легко знайти, оскільки воно розташоване прямо на узбіччі головної дороги. За наявними даними, мотель був покинутий близько семи років тому, ймовірно, через пожежу. Увійшовши всередину, чоловік помітив, що весь перший поверх повністю вигорів. Однак інша частина закладу здавалася недоторканою.

"Було дуже цікаво побачити, як весь перший поверх готелю повністю згорів від пожежі, а кімнати нагорі залишилися недоторканими. Таке мало кому вдається побачити наживо, тим більше в занедбаному стані".

Тематичні кімнати на другому поверсі вціліли після пожежі Фото: Jam Press Кімната похорону на боксерський ринг Фото: Jam Press

Пізніше Бен опублікував фотографії з мотелю на своїх сторінках у соціальних мережах.

"Як це місце може бути занедбаним?! ЯК?!", "Це, безумовно, один із найунікальніших тематичних мотелів, які я коли-небудь бачив", "Якби ці кімнати могли говорити", "Цей пост просто феноменальний", — писали люди.

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