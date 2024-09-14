Відкрила штори: жінка почала плакати, побачивши краєвид із вікна свого готелю (відео)

Ліндсей Джонсон розповідає про свої пригоди в соцмережах і сподівається надихнути інших на самостійні подорожі. Нещодавно жінка побувала біля Ніагарського водоспаду.

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Британка Ліндсей Джонсон вразила людей, поділившись приголомшливим видом зі свого готельного номера. Вона навіть не підозрювала, що у неї за вікном, бо приїхала вночі. Жінка витратила всього 220 фунтів стерлінгів на бронювання. Про це Ліндсей розповіла в одному зі своїх роликів у TikTok.

Британка нещодавно вирушила в подорож США та Канадою. Вона планувала зупинитися на ніч біля Ніагарського водоспаду, а потім досліджувати це місце. Воно відоме своїми приголомшливими краєвидами, але Ліндсей не очікувала побачити так багато прямо з вікна зі свого номера в готелі — особливо за ту ціну, яку вона заплатила.

Мешканка Ноттінгема (Англія) показала спочатку звичайнісіньку на перший погляд кімнату. Але потім вона направила камеру на вікно. Жінка вимкнула світло і показала захопливий вид на нічний Ніагарський водоспад. Що ще більш дивно, за номер вона заплатила всього 220 фунтів стерлінгів.

"Коли я приїхала в готель, на вулиці був вечір і темно, а штори в моєму номері були зачинені. Я стояла перед ними й вголос бажала, щоб вид був хорошим, але ніщо не могло підготувати мене до того, наскільки дивовижним він був. Підковоподібний водоспад був прямо за моїм вікном; це було чарівно. Я розридалася", — розповіла вона.

Ліндсей не могла повірити, як їй пощастило, що вона змогла насолодитися таким видом за таку низьку ціну. Глядачі в соціальних мережах були так само здивовані.

"Я б не спала, ви б просто побачили мене у вікні", "Я очікував провалу! Але в мене щелепа впала". "Можливо, це найкращий вид, який я коли-небудь бачив із готелю", — писали вони.

Після ночі, проведеної на Ніагарському водоспаді, Ліндсей вирушила в Торонто, щоб завершити свою відпустку. Вона здійснила трансатлантичний переліт наодинці. Ліндсей розповідає про свої пригоди в Інтернеті та сподівається надихнути інших на самостійні подорожі.

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