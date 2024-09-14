Открыла шторы: женщина начала плакать, увидев вид из окна своего отеля (видео)

Линдсей Джонсон рассказывает о своих приключениях в соцсетях и надеется вдохновить других на самостоятельные путешествия. Недавно женщина побывала у Ниагарского водопада.

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Британка Линдсей Джонсон поразила людей, поделившись потрясающим видом из своего гостиничного номера. Она даже не подозревала, что у нее за окном так как приехала ночью. Женщина потратила всего 220 фунтов стерлингов на бронирование. Об этом Линдсей рассказала в одном из своих роликов в TikTok.

Британка недавно отправилась в путешествие по США и Канаде. Она планировала остановиться на ночь возле Ниагарского водопада, а затем исследовать это место. Оно известно своими потрясающими пейзажами, но Линдсей не ожидала увидеть так много прямо из окна из своего номера в отеле — особенно за ту цену, которую она заплатила.

Жительница Ноттингема (Англия) показала сначала самую обычную на первый взгляд комнату. Но после она направила камеру на окно. Женщина выключила свет и показала захватывающий вид на ночной Ниагарский водопад. Что еще более удивительно, за номер она заплатила всего 220 фунтов стерлингов.

"Когда я приехала в отель, на улице был вечер и темно, а шторы в моем номере были закрыты. Я стояла перед ними и вслух желала, чтобы вид был хорошим, но ничто не могло подготовить меня к тому, насколько впечатляющим он был. Подковообразный водопад был прямо за моим окном; это было волшебно. Я разрыдалась", — рассказала она.

Линдсей не могла поверить, как ей повезло, что она смогла насладиться таким видом за такую низкую цену. Зрители в социальных сетях были так же удивлены.

"Я бы не спала, вы бы просто увидели меня в окне", "Я ожидал провала! Но у меня челюсть упала". "Возможно, это лучший вид, который я когда-либо видел из отеля", — писали они.

После ночи, проведенной на Ниагарском водопаде, Линдсей отправилась в Торонто, чтобы завершить свой отпуск. Она совершила трансатлантический перелет в одиночку. Линдсей рассказывает о своих приключениях в Интернете и надеется вдохновить других на самостоятельные путешествия.

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