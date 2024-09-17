Уникальная находка: мужчина заметил "особое" заброшенное здание на обочине дороги (фото)

Бен Стивенс исследует необычные места, такие как заброшенные приюты и старые лечебницы. На этот раз ему удалось посетить "мотель любви".

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30-летний городской исследователь Бен Стивенс из Великобритании обнаружил здание, расположенное в двух часах езды от Токио (Япония). По имеющимся данным, оно было покинуто около семи лет назад после пожара. Об этом пишет The Mirror.

Мужчина, путешествующий по Азии, наткнулся на свою "самую уникальную" находку на сегодняшний день. Бен Стивенс путешествовал по Японии, когда до него дошли слухи о необычном мотеле, расположенном в двух часах езды от Токио. Британец, которому не чуждо исследование необычных мест, таких как приюты и похоронные бюро, не смог устоять перед возможностью провести очередное расследование.

На этот раз мужчине удалось побывать в "мотеле любви". Одним из самых интригующих аспектов открытия Бена стали тематические комнаты.

"Одна комната была оформлена как боксерский ринг, другая — как ярмарочный аттракцион, а третья — как запретный лес. В целом место было очень необычным, очень причудливым и крутым. Я привык видеть лечебницы и похоронные бюро. Было совершенно неожиданно, насколько хорошо сохранились комнаты, хотя я бы не хотел светить на них ультрафиолетовой лампой", — рассказал городской исследователь.

Городскому исследователю удалось побывать в "мотеле любви" Фото: Jam Press

Бен провел около трех часов на месте, которое оказалось на удивление легко найти, поскольку оно находится прямо на обочине главной дороги. По имеющимся данным, мотель был заброшен около семи лет назад, вероятно, из-за пожара. Войдя внутрь, мужчина заметил, что весь первый этаж полностью выгорел. Однако остальная часть заведения казалась нетронутой.

"Было очень интересно увидеть, как весь первый этаж отеля полностью сгорел от пожара, а комнаты наверху остались нетронутыми. Такое мало кому удается увидеть вживую, тем более в заброшенном состоянии".

Тематические комнаты на втором этаже уцелели после пожара Фото: Jam Press Комната похора на боксерский ринг Фото: Jam Press

Позже Бен опубликовал фотографии из мотеля на своих страницах в социальных сетях.

"Как это место может быть заброшенным?! КАК?!", "Это определенно один из самых уникальных тематических мотелей, которые я когда-либо видел", "Если бы эти комнаты могли говорить", "Этот пост просто феноменален", — писали люди.

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