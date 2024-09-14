Незнакомка получила права на дом стоимостью $4 млн без ведома владельца: как ей это удалось

Крейг Адамс продолжает жить в своем доме вместе с женой, однако по документам он больше ему не принадлежит. Новой владелицей стала Доун Мангам, которая указала мужчину как своего должника.

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Документ на дом стоимостью в несколько миллионов долларов в Роли (штат Северная Каролина, США) был уведен из-под носа владельца дома Крейга Адамса. Об этом пишет ABC News.

Дом площадью 8 300 квадратных футов больше не оформлен на имя прежнего владельца, несмотря на то, что он владеет им и продолжает жить в нем со своей женой. Несмотря на то, что мужчина исправно платит ипотеку и налоги на недвижимость, Адамс обнаружил, что документы на дом больше не оформлены на его имя. Вместо этого он принадлежит совершенно незнакомому человеку.

"Выяснилось, что незнакомка подала ложный гарантийный иск на этот дом и, по сути, пыталась его украсть", — говорит американец.

Адамс рассказал, что предполагаемую мошенницу зовут Доун Мангам. Мужчина узнал о том, что она оформила договор на свое имя, только после того, как компания по управлению недвижимостью поинтересовалась, не продает ли он свое жилье.

В документах, поданных в отдел регистрации сделок округа Уэйк и подписанных самой Мангум, Адамс значится должником ее компании Dawn Mangum Estate. Регистр дел одобрил передачу прав на дом трастовому фонду Доун Мангум.

Адамс обратился в Регистр дел округа Уэйк, чтобы узнать, как это произошло.

"Нет никаких усилий, чтобы удостовериться в действительности изменений в договоре. Никто не проверяет нотариуса. Никто не проверяет, кому принадлежит дом, который пытаются передать другому владельцу", — рассказал мужчина.

Крейг Адамс продолжает пребывать в своем жилье вместе со своей женой, но по документам оно больше не принадлежит ему Фото: ABC News

Адамс доказал регистратору сделок, что дом принадлежит ему, а незнакомка не имеет в нем доли, но документ остался в трасте Доун Мангум. Адамс не мог в это поверить.

"Они говорят, что абсолютно ничего не могут сделать, чтобы отменить это. Единственное решение — нанять частного адвоката, и первое предложение, которое я получил, — около 8000 долларов за подачу гражданского иска против этой женщины", — отметил пострадавший домовладелец.

В электронных письмах, полученных Адамсом от регистратора дел округа Уэйк и прокурора округа, говорится, что, хотя они и сочувствуют Адамсу, они связаны ограничениями, предусмотренными законом Северной Каролины. По их словам, они не могут удалить документ после того, как он был зарегистрирован.

Ранее Фокус сообщал, что семья вынуждена снести свой дом после 3-летнего ремонта. Строительная бригада добавила опоры для укрепления стен, но обрушение усилилось. Теперь помещение полностью разрушено и его необходимо снести.

Также стало известно, что обычный с виду дом вызывает у людей беспокойство из-за стеклянной ванной комнаты. Агенты по недвижимости описали "стеклянный санузел" как один из ключевых атрибутов жилья, который был переработан в соответствии с высокими техническими характеристиками и отделкой, чтобы сделать его более особенным.