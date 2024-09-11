Стены начали рушиться: семья вынуждена снести свой дом после 3-летнего ремонта (фото)

Строительная бригада добавила опоры для укрепления стен, но обрушение усилилось. Теперь помещение полностью разрушено и его необходимо снести.

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Домовладелец Рик Кэмерон из США потратил три года и десятки тысяч долларов на ремонт дома своей семьи, а потом стал свидетелем того, как он рухнул. Об этом пишет Money Wise.

После замены крыши, лестниц, полов и кухни, мужчина, который является опытным строителем, начал работу в подвале после чего стены дома начали рушиться.

"Мы провели много ремонтных работ внутри и снаружи, но недавно решили сделать погреб в подвале, чтобы получить немного больше свободного пространства… и что-то произошло", — рассказал Кэмерон из штата Пенсильвания.

Бригада Кэмерона поспешила эвакуировать его жену Кэрол и пятерых детей из дома и добавила опоры для укрепления стен, но обрушение усилилось. Теперь помещение полностью разрушено и его необходимо снести.

"Тяжело на это смотреть. Каждый раз, когда я думаю о том, что мне придется начать это сносить, я понимаю, что это будет тяжело", — сказал Кэмерон.

После замены крыши, лестниц, полов и кухни, мужчина, который является опытным строителем, начал работу в подвале Фото: CBS News Pittsburgh

Семье также пришлось бороться со своей страховой компанией State Farm, получив письмо о том, что она не покроет ущерб. Но они проявили инициативу. Получив письмо об отказе, Рик нанял для помощи государственного оценщика Стивена Хната.

"Это превратилось в настоящую битву, даже просто попытка поговорить с (State Farm). Мы просили их несколько раз, вы знаете, объяснить свою позицию по этому вопросу, но они просто отказались. Представитель страховой компании не ответил. Он ничего не сделал", — рассказал Стивен Хнат.

Хотя Кэмерон и его бригада выполняли работу самостоятельно, ущерб покрывался их полисом. По словам оценщика, страховка владельца дома включает дополнительное покрытие за обрушение во время строительства. Даже если строительная бригада частично виновата, страховка должна покрывать ущерб, если он не был преднамеренным.

На данный момент Кэмероны ждут, покроет ли State Farm убытки, пока они планируют снос своего любимого дома. Семья переехала в соседнее арендуемое жилье.

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