Оказался обузой: супруги избавились от "райского" особняка, выигранного в лотерею (фото)

Уттам Пармар его жена Раки решили отказаться от роскошного дома по трагической причине. Супруги заявили, что не могут использовать жилье на постоянной основе.

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Уттам Пармар и его жена Раки из Эшби (Англия), выигравшие в лотерею Omaze потрясающий дом в стиле Grand Designs, назвали его "собственным кусочком рая", но всего через два месяца решили его продать. Об этом пишет Daily Star.

Супруги выиграли особняк в августе 2022 года. Жилье стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов расположен в "одной из самых привлекательных частей страны" в сельской местности Корнуолла и может похвастаться панорамным видом на реку Кэмел, а также четырьмя спальнями с ванными комнатами, пятью акрами земли и кухней и гостиной открытой планировки. В доме даже есть специальная влажная комната, где можно обсохнуть после серфинга.

"Когда нам позвонили из Omaze и сообщили, что мы выиграли приз, мы были в больнице. Мы позвонили нашему сыну Аарону, чтобы узнать, совпадает ли код выигрыша с нашим. Когда он трижды перепроверил, цифры совпали. Наверное, у него лопнули барабанные перепонки от крика по телефону", — вспоминает Уттам.

Семья была счастлива получить "дом мечты", но вынуждена была его продать Фото: Omaze

Он добавил, что считает себя везучим человеком и уже выигрывал небольшие вещи, такие как телевизор и журнальный столик. Однако выигрыш дома не был похож на то, что он мог себе представить.

"Я и представить себе не мог, что выиграю что-то столь экстравагантное, как дом за 3 миллиона фунтов стерлингов", — добавил он.

Комната с большими панорамными окнами Фото: Omaze

Агенты по недвижимости утверждают, что дом "идеально" вписывается в окружающий ландшафт, в котором есть близлежащие пляжи. Во время выигрыша Omaze сообщила семье, что при желании они могут продать дом или сдавать его в аренду за 15 000 фунтов стерлингов в месяц. Кроме того, они могли бы оставить его себе и наслаждаться своим "кусочком роскоши". Однако в октябре 2022 года Пармары решили отказаться от дома по трагической причине.

"Как бы нам ни нравилось проводить здесь время, и 50 тысяч фунтов стерлингов, которые мы получили, означали, что мы могли бы остаться, наша жизнь проходит в основном в другом месте, и это очень ценный актив, который мы не можем использовать более регулярно, поэтому мы решили продать. Я знаю, что следующие владельцы будут наслаждаться этим домом так же, как и мы", — добавил Уттам.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина более 60 лет ничего не меняет в доме ради "счастливых" воспоминаний. Даг Бетел рассказал о счастливых моментах своей жизни. Чтобы сохранить эти воспоминания, он никогда ничего не переделывал в доме своих родителей, в котором сейчас живет вместе с сестрой.

Также стало известно, что обычный с виду дом вызывает у людей беспокойство из-за стеклянной ванной комнаты. Агенты по недвижимости описали "стеклянный санузел" как один из ключевых атрибутов жилья, который был переработан в соответствии с высокими техническими характеристиками и отделкой, чтобы сделать его более особенным.