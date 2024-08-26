Обычный с виду дом вызывает у людей беспокойство из-за стеклянной ванной комнаты (фото)

Агенты по недвижимости описали "стеклянный санузел" как один из ключевых атрибутов жилья, который был переработан в соответствии с высокими техническими характеристиками и отделкой, чтобы сделать его более особенным.

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Дом с тремя спальнями, выставленный на продажу в Норвиче (Англия), вызвал ажиотаж среди потенциальных покупателей после того, как они заметили довольно уникальную особенность в ванной комнате. Об этом пишет The Mirror.

В главной спальне жилого дома была обнаружена уникальная особенность. Потенциальные покупатели были "в ужасе" от отсутствия уединения в ванной комнате, поскольку она имеет стеклянные стены. Если посмотреть на фотографии, то можно увидеть, что и душ, и туалет находятся на виду у остальных членов семьи.

Объявление о продаже террасного дома, совершенно непритязательного снаружи, было размещено на Rightmove неделю назад, и теперь он может быть продан за 425 000 фунтов стерлингов.

Необычная планировка удивила пользователей соцсетей Фото: RightMove

Агенты по недвижимости Sefftons описали "стеклянный санузел" как один из ключевых атрибутов жилья, который был переработан в соответствии с высокими техническими характеристиками и отделкой, чтобы сделать его более особенным. Они объясняют, что необычная планировка создана для того, чтобы погрузить людей в фантастические виды, поскольку главная спальня выходит на реку Венсум в задней части дома. Однако пользователи соцсетей были другого мнения.

"В последнее время я довольно интенсивно изучала сайт Rightmove, потому что хочу переехать, чтобы быть рядом со своим партнером. Поскольку мы с ним не привязаны к одному району, я сравнивала, что можно купить за те же деньги в других местах. Этот дом продается за 425 000 фунтов стерлингов и находится в Норвиче. Сам дом выглядит так, будто он находится в потрясающем месте с прекрасным видом, поэтому я кликнула на него. Туалет стал для меня сюрпризом — я дважды перевела взгляд на него, и мне пришлось увеличить масштаб, чтобы посмотреть еще раз. Я не уверена, что хотела бы жить с такой ванной, и мой партнер тоже был в шоке от нее. Дом прекрасный, но нам придется что-то делать со стеклянными стенами — может быть, сделать стекло более непрозрачным", — написала 50-летняя Сара Уэзерли в X (ранее Twitter).

Многие люди не оценили "особенность" ванной комнаты Фото: RightMove

Многие другие пользователи согласились с женщиной и отметили, что не смогли бы нормально пользоваться ванной.

"Я вопреки всему надеюсь, что это такое стекло, которое волшебным образом становится матовым по щелчку выключателя", "Я бы все равно не доверял этому. Как и эти "автоматические" замки в туалетах поездов — они вызывают у меня тревогу", "У меня был такой в гостиничном номере в Берлине. Было странно, даже когда я был единственным жильцом", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что миллиардера обвиняют в краже песка с общественного пляжа. Адвокат Марка Аттанасио заявил, что его клиент действовал в соответствии со всеми разрешениями, полученными для ремонта поврежденного участка морской стены на своем участке пляжа. Однако его сосед думает иначе.

Также стало известно, что женщина поразила людей "гениальными" идеями косметического ремонта. Она показала, как с помощью небольших изменений сделать свое жилье намного уютнее. Люди были поражены тем, как сильно они повлияли на общую обстановку в доме.