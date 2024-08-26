Звичайний на вигляд будинок викликає у людей занепокоєння через скляну ванну кімнату (фото)

Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один із ключових атрибутів житла, який був перероблений відповідно до високих технічних характеристик і оздоблення, щоб зробити його більш особливим.

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Будинок із трьома спальнями, виставлений на продаж у Норвічі (Англія), викликав ажіотаж серед потенційних покупців після того, як вони помітили досить унікальну особливість у ванній кімнаті. Про це пише The Mirror.

У головній спальні житлового будинку було виявлено унікальну особливість. Потенційні покупці були "в жаху" від відсутності усамітнення у ванній кімнаті, оскільки вона має скляні стіни. Якщо подивитися на фотографії, то можна побачити, що і душ, і туалет перебувають на очах у решти членів сім'ї.

Оголошення про продаж терасного будинку, абсолютно невибагливого зовні, розмістили на Rightmove тиждень тому, і тепер його можуть продати за 425 000 фунтів стерлінгів.

Незвичайне планування здивувало користувачів соцмереж Фото: RightMove

Агенти з нерухомості Sefftons описали "скляний санвузол" як один із ключових атрибутів житла, який було перероблено відповідно до високих технічних характеристик і оздоблення, щоб зробити його більш особливим. Вони пояснюють, що незвичайне планування створено для того, щоб занурити людей у фантастичні краєвиди, оскільки головна спальня виходить на річку Венсум у задній частині будинку. Однак користувачі соцмереж були іншої думки.

"Останнім часом я досить інтенсивно вивчала сайт Rightmove, тому що хочу переїхати, щоб бути поруч зі своїм партнером. Оскільки ми з ним не прив'язані до одного району, я порівнювала, що можна купити за ті ж гроші в інших місцях. Цей будинок продається за 425 000 фунтів стерлінгів і розташований у Норвічі. Сам будинок має такий вигляд, ніби він розташований у приголомшливому місці з прекрасним краєвидом, тому я клацнула на нього. Туалет став для мене сюрпризом — я двічі перевела погляд на нього, і мені довелося збільшити масштаб, щоб подивитися ще раз. Я не впевнена, що хотіла б жити з такою ванною, і мій партнер теж був у шоці від неї. Будинок прекрасний, але нам доведеться щось робити зі скляними стінами — можливо, зробити скло більш непрозорим", — написала 50-річна Сара Уезерлі в X (раніше Twitter).

Багато людей не оцінили "особливість" ванної кімнати Фото: RightMove

Багато інших користувачів погодилися з жінкою і зазначили, що не змогли б нормально користуватися ванною.

"Я всупереч усьому сподіваюся, що це таке скло, яке чарівним чином стає матовим після клацання вимикача", "Я б усе одно не довіряв цьому. Як і ці "автоматичні" замки в туалетах поїздів — вони викликають у мене тривогу", "У мене був такий у готельному номері в Берліні. Було дивно, навіть коли я був єдиним мешканцем", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдера звинувачують у крадіжці піску з громадського пляжу. Адвокат Марка Аттанасіо заявив, що його клієнт діяв відповідно до всіх дозволів, отриманих для ремонту пошкодженої ділянки морської стіни на своїй ділянці пляжу. Однак його сусід думає інакше.

Також стало відомо, що жінка вразила людей "геніальними" ідеями косметичного ремонту. Вона показала, як за допомогою невеликих змін зробити своє житло набагато затишнішим. Люди були вражені тим, як сильно вони вплинули на загальну обстановку в будинку.