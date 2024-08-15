Велика пісочниця: мільярдера звинувачують у крадіжці піску з громадського пляжу (фото)

Адвокат Марка Аттанасіо заявив, що його клієнт діяв відповідно до всіх дозволів, отриманих для ремонту пошкодженої ділянки морської стіни на своїй ділянці пляжу. Однак його сусід думає інакше.

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Марк Аттанасіо, мільярдер, власник футбольної команди Milwaukee Brewers, володіє будинком на березі моря в Малібу, штат Каліфорнія (США). Його сусід, Джеймс Колберг, звинуватив його в крадіжці піску з Брод-Біч, що є порушенням Закону про прибережні зони Каліфорнії. Про це пише Los Angeles Times.

"У цьому випадку йдеться про те, що власник приватної власності використовує громадський пляж як свою особисту пісочницю, а також про те, що громадський природний ресурс (тобто пісок із Брод-Біч) використовується в особистих цілях сусіднім домовласником", — ідеться в позові.

У позові, поданому до округу Лос-Анджелес 8 серпня, стверджується, що найнята Аттанасіо будівельна компанія прибирала пісок упродовж останніх кількох тижнів, поки Кольберг знімав те, що відбувається, на камеру. За даними газети Los Angeles Times, мільярдер діяв відповідно до всіх дозволів, отриманих ним для ремонту пошкодженої ділянки морської стіни на своїй ділянці пляжу в Малібу.

"2XMD (компанія Аттанасіо) перебуває в процесі повністю дозволеного аварійного ремонту об'єкта, щоб захистити його від океанських сил. Вона отримала всі необхідні для ремонту дозволи від адміністрації міста Малібу та округу Лос-Анджелес, а також ретельно перевірила всіх підрядників і субпідрядників, які беруть участь у проєкті", — сказав адвокат бізнесмена, Кеннет Ерліх.

Сусід міллардера Джеймс Колберг залишився незадоволений його діями Фото: Los Angeles Times

У позові стверджується, що компанія Аттанасіо, 2XMD, використовувала механізоване обладнання в приливній зоні, захищеній Законом про прибережну зону Каліфорнії. Несанкціоноване будівництво включає в себе виїмку і видалення піску в приливній зоні, а іноді і в океані, за допомогою екскаваторів, піддаючи океанську воду і морських мешканців впливу потенційно небезпечних біопродуктів.

У позові також міститься скарга на те, що ця діяльність "непристойна та образлива для почуттів".

Адвокати Аттанасіо стверджують, що власник "Мілуокі Брюерс" дотримується свого дозволу на ремонт пошкодженої морської дамби Фото: Los Angeles Times

За даними видання, Аттанасіо купив свій будинок на Брод-Біч за 23 мільйони доларів у 2007 році. Десятиліття потому він придбав сусідню ділянку за 6,6 мільйона доларів.

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