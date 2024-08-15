Большая песочница: миллиардера обвиняют в краже песка с общественного пляжа (фото)

Адвокат Марка Аттанасио заявил, что его клиент действовал в соответствии со всеми разрешениями, полученными для ремонта поврежденного участка морской стены на своем участке пляжа. Однако его сосед думает иначе.

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Марк Аттанасио, миллиардер, владелец футбольной команды Milwaukee Brewers, владеет домом на берегу моря в Малибу, штат Калифорния (США). Его сосед, Джеймс Колберг, обвинил его в краже песка с Брод-Бич, что является нарушением Закона о прибрежных зонах Калифорнии. Об этом пишет Los Angeles Times.

"В данном случае речь идет о том, что владелец частной собственности использует общественный пляж в качестве своей личной песочницы, а также о том, что общественный природный ресурс (т.е. песок с Брод-Бич) используется в личных целях соседним домовладельцем", — говорится в иске.

В иске, поданном в округ Лос-Анджелес 8 августа, утверждается, что нанятая Аттанасио строительная компания убирала песок в течение последних нескольких недель, пока Кольберг снимал происходящее на камеру. По данным газеты Los Angeles Times, миллиардер действовал в соответствии со всеми разрешениями, полученными им для ремонта поврежденного участка морской стены на своем участке пляжа в Малибу.

"2XMD (компания Аттанасио) находится в процессе полностью разрешенного аварийного ремонта объекта, чтобы защитить его от океанских сил. Она получила все необходимые для ремонта разрешения от администрации города Малибу и округа Лос-Анджелес, а также тщательно проверила всех подрядчиков и субподрядчиков, участвующих в проекте", — сказал адвокат бизнесмена, Кеннет Эрлих.

Сосед миллардера Джеймс Колберг остался недоволен его действиями Фото: Los Angeles Times

В иске утверждается, что компания Аттанасио, 2XMD, использовала механизированное оборудование в приливной зоне, защищенной Законом о прибрежной зоне Калифорнии. Несанкционированное строительство включает в себя выемку и удаление песка в приливной зоне, а иногда и в океане, с помощью экскаваторов, подвергая океанскую воду и морских обитателей воздействию потенциально опасных биопродуктов.

В иске также содержится жалоба на то, что эта деятельность "непристойна и оскорбительна для чувств".

Адвокаты Аттанасио утверждают, что владелец "Милуоки Брюэрс" соблюдает свое разрешение на ремонт поврежденной морской дамбы Фото: Los Angeles Times

По данным издания, Аттанасио купил свой дом на Брод-Бич за 23 миллиона долларов в 2007 году. Десятилетие спустя он приобрел соседний участок за 6,6 миллиона долларов.

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