Терпит холод: мужчина более 60 лет ничего не меняет в доме ради "счастливых" воспоминаний

Даг Бетел рассказал о счастливых моментах своей жизни. Чтобы сохранить эти воспоминания, он никогда ничего не переделывал в доме своих родителей, в котором сейчас живет вместе с сестрой.

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89-летний Даг Бетел жил в одном и том же доме с 1948 года и за все это время не сделал ни единого изменения. По словам инженера-газовика на пенсии, дом в Ливерпуле (Англия) хранит множество счастливых воспоминаний. Об этом пишет The Mirror.

Пенсионер до сих пор живет в доме, в котором он вырос вместе с родителями и шестью братьями и сестрами, после того как 72 года назад они купили пятикомнатный двух этажный дом с террасой всего за 800 фунтов стерлингов. Бывший военный моряк так и не завел собственную семью, поскольку часто бывал в море, но вернулся жить к маме и папе, пока они не умерли в 1976 и 1988 годах.

Решив сохранить в доме как можно больше счастливых воспоминаний, Даг более 60 лет ничего не менял в доме, в котором до сих пор сохранилась его детская спальня, оригинальная кухня и плита, а центрального отопления не было. До прошлого года жилье отапливалось только углем.

"Спальни остались такими же, какими они были, когда мы были детьми. У нас по-прежнему все оригинальные двери, потолки и полы, которые были в доме, когда мы его купили. Мои родители поменяли обои, но кроме этого они почти ничего не трогали. Только 10 лет назад мы поменяли электрику, перейдя от старых вилок, которые были с 1950 года, к современной системе с тремя розетками, которую вы видите сегодня. Многие предметы мебели очень старые, в основном это свадебные подарки моих родителей, например стулья и вешалка для сушки одежды. Я до сих пор использую их свадебный нож, чтобы нарезать хлеб", — сказал он.

Даг более 60 лет ничего не менял в доме, в котором до сих пор сохранилась его детская спальня Фото: Mercury Press and Media Семья Дага купила двух этажный дом с террасой всего за 800 фунтов стерлингов Фото: Mercury Press and Media

Мужчина отметил, что лучшими временами в его жизни были 50-е годы, когда он рос в этом доме. Во время службы в военно-морском флоте Даг работал над радарами на эсминце HMS Rapid, а когда вернулся домой, стал работать на отца каменщиком.

В конце концов он поступил на работу в газовую службу в качестве кладовщика, занимаясь монтажом и обслуживанием. До самой смерти родителей он оставался с ними в доме, а теперь делит его со своей младшей сестрой Брендой, которой 86 лет.

Несмотря на то, что зимой в доме становится холодно и появляются трещины, Даг говорит, что ничего бы не менял Фото: Mercury Press and Media

С момента постройки в 1897 году дом пережил два взрыва — один во время Второй мировой войны, когда снаряд попал в соседний дом на улице, и второй в 1986 году, когда у соседей взорвался газ. Но дом по-прежнему выдерживает испытание временем, и, несмотря на то, что зимой в нем становится холодно и появляются трещины, Даг говорит, что ничего бы не менял.

"Кухня — моя любимая часть дома, здесь до сих пор стоит оригинальная плита, которая работает так же, как и тогда, когда мы только переехали. Зимой здесь бывает холодно, но вы просто накидываете одеяло и живете дальше, нас это не беспокоит. За эти годы мы, наверное, сэкономили тысячи, никогда не переделывая интерьер и не тратя деньги на мебель. Мне нравится то, что есть. Все рушится, но пока стоит, и нам нравится здесь жить", — добавил британец.

Ранее Фокус сообщал, что "самый дорогой гараж" выставлен на продажу за кругленькую сумму. Помещение, которое раньше было домом, пустовало годами, ведь оно стоило гораздо дороже некоторых квартир.

Также стало известно, что обычный с виду дом вызывает у людей беспокойство из-за стеклянной ванной комнаты. Агенты по недвижимости описали "стеклянный санузел" как один из ключевых атрибутов жилья, который был переработан в соответствии с высокими техническими характеристиками и отделкой, чтобы сделать его более особенным.