Не покупают уже 4 года: "самый дорогой гараж" выставлен на продажу за кругленькую сумму

Помещение, которое раньше было домом, пустовало годами, ведь оно стоило гораздо дороже некоторых квартир.

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Один из самых дорогих объектов недвижимости в Великобритании томится на рынке уже четыре года после того, как был выставлен на продажу за 750 тыс. фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Star.

Помещение площадью 303 квадратных фута выставлено на продажу с марта 2020 года.

Здание когда-то было домом для F-секций Управления специальных операций во время Второй мировой войны и, вероятно, является самым дорогим местом на земле для парковки автомобилей. По данным Rightmove, в 2023 году средняя стоимость недвижимости в Лондоне составляла 724 718 фунтов стерлингов, при этом квартиры продавались более чем за 566 тыс. фунтов стерлингов, а таунхаусы — более чем за 820 тыс. фунтов стерлингов.

Места в гараже достаточно для двух машин Фото: mediadrumimages/rightmove Внутренняя площадь этого гаража составляет 303 квадратных фута Фото: mediadrumimages/rightmove

Внутренняя площадь этого гаража составляет 303 квадратных фута, что вполне достаточно для парковки двух автомобилей среднего размера.

Ранее Фокус сообщал, что обычный с виду дом вызывает у людей беспокойство из-за стеклянной ванной комнаты. Агенты по недвижимости описали "стеклянный санузел" как один из ключевых атрибутов жилья, который был переработан в соответствии с высокими техническими характеристиками и отделкой, чтобы сделать его более особенным.

Также стало известно, что женщина поразила людей "гениальными" идеями косметического ремонта. Она показала, как с помощью небольших изменений сделать свое жилье намного уютнее. Люди были поражены тем, как сильно они повлияли на общую обстановку в доме.