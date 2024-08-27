Не купують уже 4 роки: "найдорожчий гараж" виставлено на продаж за кругленьку суму

Приміщення, яке раніше було будинком, пустувало роками, адже воно коштувало набагато дорожче за деякі квартири.

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Один із найдорожчих об'єктів нерухомості у Великій Британії нудиться на ринку вже чотири роки після того, як його було виставлено на продаж за 750 тис. фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Star.

Приміщення площею 303 квадратних фути виставлено на продаж з березня 2020 року.

Будівля колись була будинком для F-секцій Управління спеціальних операцій під час Другої світової війни й, ймовірно, є найдорожчим місцем на землі для паркування автомобілів. За даними Rightmove, у 2023 році середня вартість нерухомості в Лондоні становила 724 718 фунтів стерлінгів, водночас квартири продавали більш ніж за 566 тис. фунтів стерлінгів, а таунхауси — більш ніж за 820 тис. фунтів стерлінгів.

Місця в гаражі достатньо для двох машин Фото: mediadrumimages/rightmove Внутрішня площа цього гаража становить 303 квадратних фути Фото: mediadrumimages/rightmove

Внутрішня площа цього гаража становить 303 квадратних фути, що цілком достатньо для паркування двох автомобілів середнього розміру.

Раніше Фокус повідомляв, що звичайний на вигляд будинок викликає у людей занепокоєння через скляну ванну кімнату. Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один з ключових атрибутів житла, який був перероблений відповідно до високих технічних характеристик і оздоблення, щоб зробити його більш особливим.

Також стало відомо, що жінка вразила людей "геніальними" ідеями косметичного ремонту. Вона показала, як за допомогою невеликих змін зробити своє житло набагато затишнішим. Люди були вражені тим, як сильно вони вплинули на загальну обстановку в будинку.