Виявився абузою: подружжя позбулося "райського" особняка, виграного в лотерею (фото)

Уттам Пармар і його дружина Раки вирішили відмовитися від розкішного будинку з трагічної причини. Подружжя заявило, що не може використовувати житло на постійній основі.

Related video

Уттам Пармар і його дружина Ракі з Ешбі (Англія), які виграли в лотерею Omaze приголомшливий будинок у стилі Grand Designs, назвали його "власним шматочком раю", але всього через два місяці вирішили його продати. Про це пише Daily Star.

Подружжя виграло особняк у серпні 2022 року. Житло вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів розташоване в "одній із найпривабливіших частин країни" в сільській місцевості Корнуолла і може похвалитися панорамним краєвидом на річку Кемел, а також чотирма спальнями з ванними кімнатами, п'ятьма акрами землі, кухнею і вітальнею відкритого планування. У будинку навіть є спеціальна волога кімната, де можна обсохнути після серфінгу.

"Коли нам зателефонували з Omaze і повідомили, що ми виграли приз, ми були в лікарні. Ми зателефонували нашому синові Аарону, щоб дізнатися, чи збігається код виграшу з нашим. Коли він тричі перевірив ще раз, цифри збіглися. Напевно, у нього лопнули барабанні перетинки від крику по телефону", — згадує Уттам.

Сім'я була щаслива отримати "будинок мрії", але змушена була його продати Фото: Omaze

Він додав, що вважає себе везучою людиною і вже вигравав невеликі речі, як-от телевізор і журнальний столик. Однак виграш будинку не був схожий на те, що він міг собі уявити.

"Я й уявити собі не міг, що виграю щось настільки екстравагантне, як будинок за 3 мільйони фунтів стерлінгів", — додав він.

Кімната з великими панорамними вікнами Фото: Omaze

Агенти з нерухомості стверджують, що будинок "ідеально" вписується в навколишній ландшафт, в якому є прилеглі пляжі. Під час виграшу Omaze повідомила родині, що за бажання вони можуть продати будинок або здавати його в оренду за 15 000 фунтів стерлінгів на місяць. Крім того, вони могли б залишити його собі і насолоджуватися своїм "шматочком розкоші". Однак у жовтні 2022 року Пармари вирішили відмовитися від будинку через трагічну причину.

"Хоч би як нам подобалося проводити тут час, і 50 тисяч фунтів стерлінгів, які ми отримали, означали, що ми могли б залишитися, наше життя проходить переважно в іншому місці, і це дуже цінний актив, який ми не можемо використовувати більш регулярно, тому ми вирішили продати. Я знаю, що наступні власники будуть насолоджуватися цим будинком так само, як і ми", — додав Уттам.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік понад 60 років нічого не змінює в будинку заради "щасливих" спогадів. Даг Бетел розповів про щасливі моменти свого життя. Щоб зберегти ці спогади, він ніколи нічого не переробляв у будинку своїх батьків, у якому зараз живе разом із сестрою.

Також стало відомо, що звичайний на вигляд будинок викликає у людей занепокоєння через скляну ванну кімнату. Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один із ключових атрибутів житла, який було перероблено відповідно до високих технічних характеристик і оздоблення, щоб зробити його більш особливим.