Терпить холод: чоловік понад 60 років нічого не змінює в будинку заради "щасливих" спогадів

Даг Бетел розповів про щасливі моменти свого життя. Щоб зберегти ці спогади, він ніколи нічого не переробляв у будинку своїх батьків, у якому зараз живе разом із сестрою.

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89-річний Даг Бетел жив в одному і тому ж будинку з 1948 року і за весь цей час не зробив жодної зміни. За словами інженера-газовика на пенсії, будинок у Ліверпулі (Англія) зберігає безліч щасливих спогадів. Про це пише The Mirror.

Пенсіонер досі живе в будинку, в якому він виріс разом із батьками й шістьма братами та сестрами, після того, як 72 роки тому вони купили п'ятикімнатний двоповерховий будинок із терасою всього за 800 фунтів стерлінгів. Колишній військовий моряк так і не завів власну сім'ю, оскільки часто бував у морі, але повернувся жити до мами й тата, поки вони не померли в 1976 і 1988 роках.

Вирішивши зберегти в будинку якомога більше щасливих спогадів, Даг понад 60 років нічого не міняв у будинку, в якому й досі збереглася його дитяча спальня, оригінальна кухня та плита, а центрального опалення не було. До минулого року житло опалювалося тільки вугіллям.

"Спальні залишилися такими ж, якими вони були, коли ми були дітьми. У нас, як і раніше, всі оригінальні двері, стелі та підлоги, які були в будинку, коли ми його купили. Мої батьки поміняли шпалери, але крім цього вони майже нічого не чіпали. Тільки 10 років тому ми поміняли електрику, перейшовши від старих вилок, які були з 1950 року, до сучасної системи з трьома розетками, яку ви бачите сьогодні. Багато предметів меблів дуже старі, здебільшого це весільні подарунки моїх батьків, наприклад стільці та вішалка для сушіння одягу. Я досі використовую їхній весільний ніж, щоб нарізати хліб", — сказав він.

Даг понад 60 років нічого не міняв у будинку, в якому досі збереглася його дитяча спальня Фото: Mercury Press and Media Сім'я Дага купила двоповерховий будинок із терасою всього за 800 фунтів стерлінгів Фото: Mercury Press and Media

Чоловік зазначив, що найкращими часами в його житті були 50-ті роки, коли він ріс у цьому будинку. Під час служби у військово-морському флоті Даг працював над радарами на есмінці HMS Rapid, а коли повернувся додому, став працювати на батька муляром.

Зрештою він вступив на роботу в газову службу як комірник, займаючись монтажем та обслуговуванням. До самої смерті батьків він залишався з ними в будинку, а тепер ділить його зі своєю молодшою сестрою Брендою, якій 86 років.

Попри те, що взимку в будинку стає холодно і з'являються тріщини, Даг каже, що нічого б не міняв Фото: Mercury Press and Media

З моменту спорудження в 1897 році будинок пережив два вибухи — один під час Другої світової війни, коли снаряд влучив у сусідній будинок на вулиці, і другий у 1986 році, коли у сусідів вибухнув газ. Але будинок, як і раніше, витримує випробування часом, і, незважаючи на те, що взимку в ньому стає холодно і з'являються тріщини, Даг каже, що нічого б не міняв.

"Кухня — моя улюблена частина будинку, тут досі стоїть оригінальна плита, яка працює так само, як і тоді, коли ми тільки переїхали. Взимку тут буває холодно, але ви просто накидаєте ковдру і живете далі, нас це не турбує. За ці роки ми, напевно, заощадили тисячі, ніколи не переробляючи інтер'єр і не витрачаючи гроші на меблі. Мені подобається те, що є. Усе руйнується, але поки що стоїть, і нам подобається тут жити", — додав британець.

Раніше Фокус повідомляв, що "найдорожчий гараж" виставлено на продаж за кругленьку суму. Приміщення, яке раніше було будинком, пустувало роками, адже воно коштувало набагато дорожче деяких квартир.

Також стало відомо, що звичайний на вигляд будинок викликає у людей занепокоєння через скляну ванну кімнату. Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один із ключових атрибутів житла, який було перероблено відповідно до високих технічних характеристик і оздоблення, щоб зробити його більш особливим.