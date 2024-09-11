Стіни почали руйнуватися: сім'я змушена знести свій будинок після 3-річного ремонту (фото)

Будівельна бригада додала опори для зміцнення стін, але обвалення посилилося. Тепер приміщення повністю зруйноване і його необхідно знести.

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Домовласник Рік Кемерон зі США витратив три роки й десятки тисяч доларів на ремонт будинку своєї сім'ї, а потім став свідком того, як він завалився. Про це пише Money Wise.

Після заміни даху, сходів, підлоги та кухні, чоловік, який є досвідченим будівельником, розпочав роботу в підвалі, після чого стіни будинку почали руйнуватися.

"Ми провели багато ремонтних робіт усередині та зовні, але нещодавно вирішили зробити льох у підвалі, щоб отримати трохи більше вільного простору... і щось сталося", — розповів Кемерон зі штату Пенсильванія.

Бригада Кемерона поспішила евакуювати його дружину Керол і п'ятьох дітей з будинку і додала опори для зміцнення стін, але обвалення посилилося. Тепер приміщення повністю зруйноване і його необхідно знести.

"Важко на це дивитися. Щоразу, коли я думаю про те, що мені доведеться почати це зносити, я розумію, що це буде важко", — сказав Кемерон.

Після заміни даху, сходів, підлог і кухні, чоловік, який є досвідченим будівельником, розпочав роботу в підвалі Фото: CBS News Pittsburgh

Сім'ї також довелося боротися зі своєю страховою компанією State Farm, отримавши лист про те, що вона не покриє збитки. Але вони проявили ініціативу. Отримавши лист про відмову, Рік найняв для допомоги державного оцінювача Стівена Хната.

"Це перетворилося на справжню битву, навіть просто спроба поговорити з (State Farm). Ми просили їх кілька разів, ви знаєте, пояснити свою позицію з цього питання, але вони просто відмовилися. Представник страхової компанії не відповів. Він нічого не зробив", — розповів Стівен Хнат.

Хоча Кемерон і його бригада виконували роботу самостійно, збиток покривався їхнім полісом. За словами оцінювача, страховка власника будинку включає додаткове покриття за обвалення під час будівництва. Навіть якщо будівельна бригада частково винна, страховка повинна покривати збиток, якщо він не був навмисним.

Наразі Кемерони чекають, чи покриє State Farm збитки, поки вони планують знесення свого улюбленого будинку. Сім'я переїхала в сусіднє орендоване житло.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя позбулося "райського" особняка, виграного в лотерею. Уттам Пармар і його дружина Раки вирішили відмовитися від розкішного будинку з трагічної причини. Подружжя заявило, що не може використовувати житло на постійній основі.

Також стало відомо, що звичайний на вигляд будинок викликає у людей занепокоєння через скляну ванну кімнату. Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один із ключових атрибутів житла, який було перероблено відповідно до високих технічних характеристик і оздоблення, щоб зробити його більш особливим.