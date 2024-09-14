Незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника: як їй це вдалося

Крейг Адамс продовжує жити у своєму будинку разом із дружиною, однак за документами він більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.

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Документ на будинок вартістю в кілька мільйонів доларів у Ролі (штат Північна Кароліна, США) було викрадено з-під носа власника будинку Крейга Адамса. Про це пише ABC News.

Будинок площею 8 300 квадратних футів більше не оформлений на ім'я колишнього власника, попри те, що він володіє ним і продовжує жити в ньому зі своєю дружиною. Незважаючи на те, що чоловік справно платить іпотеку і податки на нерухомість, Адамс виявив, що документи на будинок більше не оформлені на його ім'я. Замість цього він належить абсолютно незнайомій людині.

"З'ясувалося, що незнайомка подала неправдивий гарантійний позов на цей будинок і, по суті, намагалася його вкрасти", — каже американець.

Адамс розповів, що ймовірну шахрайку звуть Доун Мангам. Чоловік дізнався про те, що вона оформила договір на своє ім'я, тільки після того, як компанія з управління нерухомістю поцікавилася, чи не продає він своє житло.

У документах, поданих до відділу реєстрації угод округу Вейк і підписаних самою Мангум, Адамс значиться боржником її компанії Dawn Mangum Estate. Регістр справ схвалив передачу прав на будинок трастовому фонду Доун Мангум.

Адамс звернувся до Реєстру справ округу Вейк, щоб дізнатися, як це сталося.

"Немає жодних зусиль, щоб перевірити зміни у договорі. Ніхто не перевіряє нотаріуса. Ніхто не перевіряє, кому належить будинок, який намагаються передати іншому власнику", — розповів чоловік.

Крейг Адамс продовжує перебувати у своєму житлі разом зі своєю дружиною, але за документами воно більше не належить йому Фото: ABC News

Адамс довів реєстратору угод, що будинок належить йому, а незнайомка не має в ньому частки, але документ залишився в трасті Доун Мангум. Адамс не міг у це повірити.

"Вони кажуть, що абсолютно нічого не можуть зробити, щоб скасувати це. Єдине рішення — найняти приватного адвоката, і перша пропозиція, яку я отримав, — близько 8000 доларів за подання цивільного позову проти цієї жінки", — зазначив постраждалий домовласник.

В електронних листах, отриманих Адамсом від реєстратора справ округу Вейк і прокурора округу, йдеться про те, що, хоча вони й співчувають Адамсу, вони пов'язані обмеженнями, передбаченими законом Північної Кароліни. За їхніми словами, вони не можуть видалити документ після того, як він був зареєстрований.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я змушена знести свій будинок після 3-річного ремонту. Будівельна бригада додала опори для зміцнення стін, але обвалення посилилося. Тепер приміщення повністю зруйноване і його необхідно знести.

Також стало відомо, що звичайний на вигляд будинок викликає у людей занепокоєння через скляну ванну кімнату. Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один із ключових атрибутів житла, який було перероблено відповідно до високих технічних характеристик і оздоблення, щоб зробити його більш особливим.